Глава Прикамья Дмитрий Махонин посетил стенд ПЦБК на ПИПФ

По словам генерального директора предприятия Юрия Маркова, за последние несколько лет благодаря замкнутому производственному циклу заметно увеличились объемы переработки макулатуры. Из нее выпускают инновационную продукцию. Особо надо выделить влагопрочный, огнестойкий и жиростойкий картон Resistance CartonBoard (RCB). В прошлом году организация изготовила 294 000 тонн тарного картона и 263 миллиона квадратных метров гофропродукции. Сегодня предприятие находится в топ-10 самых крупных производителей данной продукции в Российской Федерации, пишет properm.ru.