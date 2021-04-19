Глава Прикамья Дмитрий Махонин посетил стенд ПЦБК на ПИПФ

По словам генерального директора предприятия Юрия Маркова, за последние несколько лет благодаря замкнутому производственному циклу заметно увеличились объемы переработки макулатуры. Из нее выпускают инновационную продукцию. Особо надо выделить влагопрочный, огнестойкий и жиростойкий картон Resistance CartonBoard (RCB). В прошлом году организация изготовила 294 000 тонн тарного картона и 263 миллиона квадратных метров гофропродукции. Сегодня предприятие находится в топ-10 самых крупных производителей данной продукции в Российской Федерации, пишет properm.ru.
Министр промышленности и торговли Пермского края Алексей Чибисов во время представления стенда главе региона подчеркнул, что на предприятии активно внедряются новейшие технологии. Речь идет как о производстве сырья, так и о переработке макулатуры. Организация остается одним из самых крупных в стране переработчиков вторсырья.
ПЦБК постоянно принимает участие в проектах «Цифровая экономика» и «Повышение производительности труда». В их рамках компания внедряет в свое производство цифровые решения, сказал Чибисов.
Со своей стороны Махонин сказал, что участие завода в ПИПФ дает возможность показать значительному количеству граждан, что у пермских компаний есть большой потенциал. Поэтому процесс эффективного обновления, который способствует росту производительности ПЦБК, необходимо распространить на все Прикамье.
Губернатор Пермского края заявил, что регион горд за своих производителей. От их успехов, в конце концов, выигрывают все местные жители.
По мнению председателя комитета по государственной политике и местному самоуправлению Законодательного собрания Прикамья Александра Бойченко, сегодня будущее развитие промышленности всего региона зависит от конкурентоспособности его предприятий.
Отрадно, что большая часть пермских компаний идет по пути цифровизации. На данный момент свыше 90 организаций принимают участие в национальном проекте по повышению производительности труда. За последнюю трехлетку около 7 000 работников обучили навыкам бережливого производства, подчеркнул Бойченко.
Политик добавил, что в начале реализации национального проекта «Цифровая экономика» эксперты Росатома делились своим опытом. Сейчас же эту роль взяли на себя пермские предприятия.
Отметим, что в ГП "ПЦБК" трудятся более 2 500 человек. Эта группа предприятий является одним из наиболее крупных налогоплательщиков Пермского края. В минувшем году ее отчисления в местную казну достигли 1,5 миллиарда рублей.