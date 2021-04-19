rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

К четырем тысячам приближается число умерших от коронавируса в Ростовской области

19 апреля 2021, 08:49
Фото: freepik.com
По состоянию на 19 апреля число умерших от коронавируса в Ростовской области достигло 3915 человек, сообщили в региональном правительстве.

За последние сутки в регионе умерли еще десять ковидных пациентов, пять женщин и пять мужчин возрастом от 38 до 86 лет. У всех умерших, помимо коронавируса, были другие хронические заболевания.

Всего за весь период пандемии COVID-19 заразились 85395 жителей Ростовской области, из них 237 за последние сутки.

Напомним, с понедельника, 19 апреля, в области начали прививать от коронавируса на дому. Мобильные группы выезжают на дом к пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, которым самостоятельно сложно добраться до прививочного пункта.

Материалы по теме
Последствия прививки от коронавируса: мнение врачей и отзывы пациентовПочти 50 территорий не смогли спасти от коронавируса в Ростовской областиЕще 237 человек заразились коронавирусом за сутки в Ростовской области
#Новости#Коронавирус#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58