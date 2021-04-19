К четырем тысячам приближается число умерших от коронавируса в Ростовской области

За последние сутки в регионе умерли еще десять ковидных пациентов, пять женщин и пять мужчин возрастом от 38 до 86 лет. У всех умерших, помимо коронавируса, были другие хронические заболевания.
Всего за весь период пандемии COVID-19 заразились 85395 жителей Ростовской области, из них 237 за последние сутки.
Напомним, с понедельника, 19 апреля, в области начали прививать от коронавируса на дому. Мобильные группы выезжают на дом к пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья, которым самостоятельно сложно добраться до прививочного пункта.