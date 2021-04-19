Кишащий тараканами детский сад в Ростове уже попадался на нарушениях

Ранее местная жительница пожаловалась, что у детей в еде попадаются тараканы. Она заявила, что персонал боится увольнений, поэтому обо всем молчит.
Автор также раскритиковала поведение заведующей, которая, по ее словам, игнорирует происходящее. Горожане предлагали обратиться в Роспотребнадзор.
Оказалось, что до этого на территории учреждения уже проводили проверки и выявляли нарушения. Так, въезды и входы не были обеспечены твердым покрытием.
Кроме того, не соблюдали норму площади на одного человека. Шкафы для верхней одежды персонала оказались установлены в спальнях.
Выяснилось, что для приготовления блюд использовали эмалированную посуду с отбитой эмалью. А на территории пищеблока местами отпадала кафельная плитка.