Не отвечает на звонки ростовский детский сад, в котором обнаружили тараканов в еде

В субботу, 18 апреля, в соцсетях появились фотографии, которые были сделаны в детском саду № 106 «Тополек». На снимках видны тараканы в макаронах и котлетах.
«Работники садика бояться открыто говорить, так как их уволят с работы, но такие факты долго не утаишь. Дети-то замечают. Да и работники молчать не хотят. Это фото сделано одним из них и передано мне, у меня ребенок в этом саду. А заведующая сказала, что максимум, что ей будет, это две минуты покраснения и заявила персоналу, что в коллективе появилась крыса и такой работник ей не нужен», — пишет подписчица группы «Это Ростов! — новости Ростова-на-Дону».
Дозвониться до заведующей детского сада № 106 Ирины Аглямовой оказалось невозможным в понедельник. На телефонные звонки никто не ответил в течение дня.
Представители Департамента образования Ростова-на-Дону также никак пока не прокомментировали этот инцидент.
Оказалось, что до этого на территории учреждения уже проводили проверки и выявляли нарушения. Так, въезды и входы не были обеспечены твердым покрытием.
Кроме того, не соблюдали норму площади на одного человека. Шкафы для верхней одежды персонала оказались установлены в спальнях.
Выяснилось, что для приготовления блюд использовали эмалированную посуду с отбитой эмалью. А на территории пищеблока местами отпадала кафельная плитка.