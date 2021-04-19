rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Не отвечает на звонки ростовский детский сад, в котором обнаружили тараканов в еде

19 апреля 2021, 14:55
Фото: pixabay.com
Дозвониться до детского сада № 106 в Ростове-на-Дону, где обнаружили тараканов в еде для детей, невозможно, на звонки никто не отвечает, сообщает корреспондент RostovGazeta.

В субботу, 18 апреля, в соцсетях появились фотографии, которые были сделаны в детском саду № 106 «Тополек». На снимках видны тараканы в макаронах и котлетах.

«Работники садика бояться открыто говорить, так как их уволят с работы, но такие факты долго не утаишь. Дети-то замечают. Да и работники молчать не хотят. Это фото сделано одним из них и передано мне, у меня ребенок в этом саду. А заведующая сказала, что максимум, что ей будет, это две минуты покраснения и заявила персоналу, что в коллективе появилась крыса и такой работник ей не нужен», — пишет подписчица группы «Это Ростов! — новости Ростова-на-Дону».

Дозвониться до заведующей детского сада № 106 Ирины Аглямовой оказалось невозможным в понедельник. На телефонные звонки никто не ответил в течение дня.

Представители Департамента образования Ростова-на-Дону также никак пока не прокомментировали этот инцидент.

Оказалось, что до этого на территории учреждения уже проводили проверки и выявляли нарушения. Так, въезды и входы не были обеспечены твердым покрытием.

Кроме того, не соблюдали норму площади на одного человека. Шкафы для верхней одежды персонала оказались установлены в спальнях.

Выяснилось, что для приготовления блюд использовали эмалированную посуду с отбитой эмалью. А на территории пищеблока местами отпадала кафельная плитка.

Материалы по теме
Пятисантиметровые летающие тараканы появились в жилых кварталах СочиОгромные тараканы атаковали центр РостоваТараканы атаковали жильцов многоэтажки из-за двух ростовчанок
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58