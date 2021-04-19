Не отвечает на звонки ростовский детский сад, в котором обнаружили тараканов в еде

«Работники садика бояться открыто говорить, так как их уволят с работы, но такие факты долго не утаишь. Дети-то замечают. Да и работники молчать не хотят. Это фото сделано одним из них и передано мне, у меня ребенок в этом саду. А заведующая сказала, что максимум, что ей будет, это две минуты покраснения и заявила персоналу, что в коллективе появилась крыса и такой работник ей не нужен», — пишет подписчица группы «Это Ростов! — новости Ростова-на-Дону».