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Об ужасающем состоянии больницы заявили жители Белой Калитвы

19 апреля 2021, 18:13
Фото: pixabay
В Белой Калитве Ростовской области Центральная районная больница находится в ужасном состоянии, сообщает «Блокнот Ростов».

Пациенты пожаловались на антисанитарию и бегающих по палатам тараканов. По их словам, в учреждении отсутствуют лекарства, поэтому приходится покупать самостоятельно.

Местные жители заявили, что здание давно нуждается в ремонте и условия для пациентов не соответствуют нормам. Ранее уже происходил скандал, связанный с этой больницей. В Интернете распространяли информацию, что пожилой женщине пришлось лежать на полу вместо койки.

До этого СМИ писали, что в Белой Калитве родным усопших предлагали за свой счет возить тела в Морозовск для проведения вскрытия.

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