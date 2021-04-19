Об ужасающем состоянии больницы заявили жители Белой Калитвы

Местные жители заявили, что здание давно нуждается в ремонте и условия для пациентов не соответствуют нормам. Ранее уже происходил скандал, связанный с этой больницей. В Интернете распространяли информацию, что пожилой женщине пришлось лежать на полу вместо койки.