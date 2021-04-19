Об ужасающем состоянии больницы заявили жители Белой Калитвы

Пациенты пожаловались на антисанитарию и бегающих по палатам тараканов. По их словам, в учреждении отсутствуют лекарства, поэтому приходится покупать самостоятельно.
Местные жители заявили, что здание давно нуждается в ремонте и условия для пациентов не соответствуют нормам. Ранее уже происходил скандал, связанный с этой больницей. В Интернете распространяли информацию, что пожилой женщине пришлось лежать на полу вместо койки.
До этого СМИ писали, что в Белой Калитве родным усопших предлагали за свой счет возить тела в Морозовск для проведения вскрытия.