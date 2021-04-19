Общественники раскрыли причины, почему пошли на праймериз ЕР

«Был этап, когда многие люди — многодетные семьи, одинокие пожилые граждане — столкнулись с массой проблем, решить которые им было сложно без нашей помощи. Просьбы были разные: разъяснить порядок оплаты коммунальных услуг, просили привезти необходимые лекарства, продукты. Мы помогали всем. После таких встреч возникло желание говорить о том, чем живут люди и каких решений ждут. Поэтому и пришла на предварительное голосование. Уверена, что именно площадка „Единой России“ поможет мне представить свои идеи, даст возможность найти единомышленников», — пояснила Ольга Бажукова.