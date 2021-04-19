Общественники раскрыли причины, почему пошли на праймериз ЕР

Posted 19 апреля 2021, 10:27
Published 19 апреля 2021, 10:27
Modified 18 сентября 2022, 11:41
Updated 18 сентября 2022, 11:41
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что именно волонтеры, оказываясь в политических властных структурах, могут разрабатывать и внедрять в жизнь подходы к решению разного рода проблем, имеющих место в конкретных субъектах или на уровне всей страны, пишет Nashgorod.
«Ранее работа волонтеров была сродни деятельности общественников — они оказывали поддержку людям. В политике их задачей станет политическое представительство. И тут крайнюю важность представляет умение переводить один тип коммуникации в другой», — подчеркнул руководитель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Константин Костин.
Указывается, что приблизительно 30% кандидатов — лица в возрасте до 35 лет. Молодежная политика в РФ тоже требует доработок, считает экоактивист Алексей Цвелой из Омской области.
«Все депутаты должны быть чуть-чуть общественниками. И если общественники займутся решением депутатских задач, то это благоприятно отразится на самих гражданах», — уверен глава «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич, ставший участником праймериз.
Кандидаты придерживаются мнения, что во власти должны оказаться новые люди, которые смогут довести позицию субъектов страны до Москвы.
«В рамках деятельности нашего объединения мы, безусловно, в курсе всех сложностей. Мы общаемся с ребятами, сами проживаем на селе и постоянно имеем дело с преградами. Чтобы их преодолеть, следует приложить максимум усилий. Хочется, учтя этот опыт и знания, уже на новом уровне приступить к защите интересов сельской молодежи, заняться развитием села. Поэтому мною было принято решение пойти на предварительное голосование», — рассказала глава Российского союза сельской молодежи Юлия Оглоблина.
Также, называя свои интересы в политике, кандидаты-волонтеры говорили о поддержке некоторых малозащищенных категорий населения, продвижении инфраструктурных проектов, внедрении доказавших свою эффективность социальных практик и проектов в экономической сфере на всю страну.
«Это не просто решение — пойти в политику. Следует дать строгие ответы на вопросы: для чего, почему и какая роль отводится именно волонтерскому опыту и каковой выступает роль волонтера в образе кандидата в политику», — полагает директор по политическому анализу Института социального маркетинга «ИНСОМАР» Виктор Потуремский.
Как сообщает сайт ER.RU, процедуру голосования проведут удаленно с 24 по 30 мая на интернет-портале pg.er.ru. Список кандидатов от фракции «Единая Россия» на выдвижение в Государственную думу подготовит съезд.
В предварительном голосовании в Ростовской области участвует директор Дома культуры в селе Семибалки Ольга Бажукова. Свою кандидатуру она выдвинула по Нижнедонскому одномандатному избирательному округу. В период пандемии Ольга Бажукова присоединилась к волонтерской работе «Единой России» в Азовском районе.
«Был этап, когда многие люди — многодетные семьи, одинокие пожилые граждане — столкнулись с массой проблем, решить которые им было сложно без нашей помощи. Просьбы были разные: разъяснить порядок оплаты коммунальных услуг, просили привезти необходимые лекарства, продукты. Мы помогали всем. После таких встреч возникло желание говорить о том, чем живут люди и каких решений ждут. Поэтому и пришла на предварительное голосование. Уверена, что именно площадка „Единой России“ поможет мне представить свои идеи, даст возможность найти единомышленников», — пояснила Ольга Бажукова.
Добавим, в эти дни в Ростовской области по предложению секретаря регионального отделения партии Александра Ищенко проходят встречи общественных организаций, профсоюзов, волонтеров и партийных проектов «Единой России». Активисты обсуждают задачи, которыми должны заниматься кандидаты предварительного голосования и будущие выдвиженцы от партии на выборы в Госдуму.