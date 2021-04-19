rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пешеходные переходы решили взять под госохрану в Ростове

19 апреля 2021, 15:06
Фото: donland.ru
В Ростове-на-Дону возьмут под государственную охрану девять объектов культурного наследия, сообщили в правительстве региона.

Это стало известно на заседании, которое провел первый замглавы региона Игорь Гуськов. Охранять будут, в том числе, подземный пешеходный переход с тематическими мозаичными панно на проспекте Буденновский.

Кроме того, это коснется «Здания высшей парт. школы» и «Доходного дома П. В. Хахладжева». Это поможет сохранить сохранность объектов в историческом ландшафтном окружении.

Новый режим запрещает строительство и вводить ограничения на хозяйственную деятельность. Также нельзя ставить вышки сотовой связи.

Штраф за нарушение может достигать пяти миллионов рублей. Ранее способ продать старинный дом Сариевых придумали в Ростове.

Материалы по теме
В Таганроге цыганка притворилась матерью восьмерых детей и незаконно получила 1,5 млнВ Ростове на улице Вятской демонтируют 18 незаконных ларьковВласти Ростова признали, что не получается решить проблему незаконной торговли
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58