Пешеходные переходы решили взять под госохрану в Ростове

Это стало известно на заседании, которое провел первый замглавы региона Игорь Гуськов. Охранять будут, в том числе, подземный пешеходный переход с тематическими мозаичными панно на проспекте Буденновский.
Кроме того, это коснется «Здания высшей парт. школы» и «Доходного дома П. В. Хахладжева». Это поможет сохранить сохранность объектов в историческом ландшафтном окружении.
Новый режим запрещает строительство и вводить ограничения на хозяйственную деятельность. Также нельзя ставить вышки сотовой связи.
Штраф за нарушение может достигать пяти миллионов рублей. Ранее способ продать старинный дом Сариевых придумали в Ростове.