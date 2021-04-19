При реконструкции моста на Малиновского в Ростове пострадал жилой дом

В пятницу утром Наталья и ее старший сын, проживающие в районе Малиновского моста на улице Благородная, почувствовали, как дом содрогнулся от страшного удара. Задребезжали стекла.
«С утра возле нашего дома работал трактор, но после удара в стену, когда мы собрались и вышли посмотреть, что же произошло, никого уже не было. Трактор быстро ретировался. А мы увидели сквозную дыру в стене нашего дома», — сообщает Наталья.
Она добавляет, что супруг нашел виновных в инциденте, и после разговора с ними дыру пообещали залатать.
«Но прошли выходные, ничего не изменилось. В понедельник мы обратились в полицию, вызвали участкового, приехали представители ГИБДД. И только после этого нам залатали дыру в стене осколками кирпичей и цементом. Но работу выполнили некачественно, остались сквозные дыры, из которых дует. Завтра нам пообещали заштукатурить этот участок стены, но штукатурка проблему не решит», — говорит Наталья.
Жительница дома подчеркивает, что работы на мосту ведутся «ужасно и опасно для окружающих».
«Повреждение стены нашего дома — это не единственный случай. Выкапывают глубокие ямы. В них падают и люди, и собаки. Эти ямы никак не огораживают, не устанавливают знаки, предупреждающие об опасности», — добавляет Наталья.