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При реконструкции моста на Малиновского в Ростове пострадал жилой дом

19 апреля 2021, 14:20
Фото: rostovgazeta.ru
дом на улице Благородная
В процессе реконструкции моста на Малиновского в Ростове рабочие насквозь проткнули стену жилого дома, сообщает RostovGazeta жительница этого дома Наталья.

В пятницу утром Наталья и ее старший сын, проживающие в районе Малиновского моста на улице Благородная, почувствовали, как дом содрогнулся от страшного удара. Задребезжали стекла.

«С утра возле нашего дома работал трактор, но после удара в стену, когда мы собрались и вышли посмотреть, что же произошло, никого уже не было. Трактор быстро ретировался. А мы увидели сквозную дыру в стене нашего дома», — сообщает Наталья.

Она добавляет, что супруг нашел виновных в инциденте, и после разговора с ними дыру пообещали залатать.

«Но прошли выходные, ничего не изменилось. В понедельник мы обратились в полицию, вызвали участкового, приехали представители ГИБДД. И только после этого нам залатали дыру в стене осколками кирпичей и цементом. Но работу выполнили некачественно, остались сквозные дыры, из которых дует. Завтра нам пообещали заштукатурить этот участок стены, но штукатурка проблему не решит», — говорит Наталья.

Фото: rostovgazeta.ru

Жительница дома подчеркивает, что работы на мосту ведутся «ужасно и опасно для окружающих».

«Повреждение стены нашего дома — это не единственный случай. Выкапывают глубокие ямы. В них падают и люди, и собаки. Эти ямы никак не огораживают, не устанавливают знаки, предупреждающие об опасности», — добавляет Наталья.

Ранее RostovGazeta сообщала, что аварию, превратившую улицу Малиновского в реку, устранили.

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