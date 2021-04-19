При реконструкции моста на Малиновского в Ростове пострадал жилой дом

«Но прошли выходные, ничего не изменилось. В понедельник мы обратились в полицию, вызвали участкового, приехали представители ГИБДД. И только после этого нам залатали дыру в стене осколками кирпичей и цементом. Но работу выполнили некачественно, остались сквозные дыры, из которых дует. Завтра нам пообещали заштукатурить этот участок стены, но штукатурка проблему не решит», — говорит Наталья.