Синоптики рассказали, когда в Ростове закончится сезон дождей

В понедельник 19 апреля в городе дождь и +16 С, вероятность дождя 81%. В ночь на 20 апреля также дождь и около +10 С. Во вторник дожди продолжатся, лить будет до самого вечера, температура воздуха поднимется до +18 С.
В среду и четверг в Ростове днем +16 С и кратковременные дожди, которые прекратятся в пятницу, 23 апреля. По ночам температура воздуха +6…+10 С, ветер слабый до шести метров в секунду.
Погода будет радовать ростовчан не долго, в субботу опять пойдет дождь, всего же за неделю в городе выпадет более 11 миллиметров осадков.