Страховой Дом ВСК запустил многолетнее каско

Многолетним каско можно воспользоваться по программам классического каско, каско с франшизой и каско компакт плюс.Период страхования составляет от 12 до 36 месяцев. Рассчитать стоимость полиса можно по гибкой системе страхования транспортных средств.
При оформлении полиса на залоговый автомобиль стоимость договора будет включена в тело кредита на весь период кредитования. Это позволит избежать необходимости оплаты каско на второй и третий годы наличными средствами из своего бюджета.
Во время действия страховки для водителей предоставляется услуга эвакуации, поддержка круглосуточного колл-центра и информирование о статусе урегулирования убытка.
Покрытие включает хищение, ДТП по вине страхователя, допущенноголица или неустановленных третьих лиц, природные и техногенные факторы действие третьих лиц и пр. А при наступлении страхового события тариф на второй и третий годы страхования сохраняется.
Территория страхования — РФ, территория Европы и стран СНГ, Турция, Китай, Монголия.