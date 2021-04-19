rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Страховой Дом ВСК запустил многолетнее каско

19 апреля 2021, 10:48
Фото: pixabay.com
Страховой Дом ВСК реализовал возможность оформления многолетнего каско. Теперь автовладельцам доступны долгосрочные договоры страхования одного или нескольких транспортных средств.

Многолетним каско можно воспользоваться по программам классического каско, каско с франшизой и каско компакт плюс.Период страхования составляет от 12 до 36 месяцев. Рассчитать стоимость полиса можно по гибкой системе страхования транспортных средств.

При оформлении полиса на залоговый автомобиль стоимость договора будет включена в тело кредита на весь период кредитования. Это позволит избежать необходимости оплаты каско на второй и третий годы наличными средствами из своего бюджета.

Во время действия страховки для водителей предоставляется услуга эвакуации, поддержка круглосуточного колл-центра и информирование о статусе урегулирования убытка.

Покрытие включает хищение, ДТП по вине страхователя, допущенноголица или неустановленных третьих лиц, природные и техногенные факторы действие третьих лиц и пр. А при наступлении страхового события тариф на второй и третий годы страхования сохраняется.

Территория страхования — РФ, территория Европы и стран СНГ, Турция, Китай, Монголия.

#Новости#Экономика
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58