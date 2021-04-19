Судоремонтный завод признали банкротом в Ростове

Из документов следует, что согласно бухгалтерской отчетности за 2018 год задолженность перед кредиторами предприятия составляет 52 миллиона рублей, а стоимость активов оценивается в 43 миллиона рублей. По информации системы СПАРК, партнерами компании являлись «Волгофлот», «Югфлот» и «Экофлот».
ООО «Донской судостроительно-судоремонтный завод» зарегистрировано в Ростове в августе 2008 года. В качестве основного вида деятельности указано производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Гендиректором компании является Станислав Синявцев, а бенефициаром Ольга Горбатенко.
Завод полностью принадлежит ООО «Южная коммерческая система.
Напомним, что в феврале ФНС потребовала внести в реестр кредиторской задолженности долг Донского судоремонтного завода по налогам в размере 3,9 миллиона рублей.