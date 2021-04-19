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Судоремонтный завод признали банкротом в Ростове

19 апреля 2021, 12:14
Фото: pixabay.com
Арбитражный суд Ростова-на-Дону признал банкротом Донской судостроительно-судоремонтный завод и ввел на предприятии процедуру конкурсного производства, следует из документов на сайте «Электронное правосудие».

Из документов следует, что согласно бухгалтерской отчетности за 2018 год задолженность перед кредиторами предприятия составляет 52 миллиона рублей, а стоимость активов оценивается в 43 миллиона рублей. По информации системы СПАРК, партнерами компании являлись «Волгофлот», «Югфлот» и «Экофлот».

ООО «Донской судостроительно-судоремонтный завод» зарегистрировано в Ростове в августе 2008 года. В качестве основного вида деятельности указано производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Гендиректором компании является Станислав Синявцев, а бенефициаром Ольга Горбатенко.

Завод полностью принадлежит ООО «Южная коммерческая система.

Напомним, что в феврале ФНС потребовала внести в реестр кредиторской задолженности долг Донского судоремонтного завода по налогам в размере 3,9 миллиона рублей.

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