В Ростовской области назвали города, в которых коронавирус атаковал жителей

Заболели жители Ростова, Новошахтинска, Гуково, Таганрога, Батайска. Пациенты есть в Мартыновском, Орловском, Ремонтненском, Семикаракорском районах. Скончались пять женщин и пять мужчин в возрасте от 38 до 86 лет. У всех имелись хронические заболевания.
За весь период коронавирус подтвердили у 85395 человек, выздоровели 76510 граждан. Умерли из-за инфекции почти четыре тысячи пациентов.
Вакцинацию против коронавируса прошли 246 тысяч человек. Ранее ростовчанка засудила турфирму за отменную из-за коронавируса поездку.