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В Ростовской области назвали города, в которых коронавирус атаковал жителей

19 апреля 2021, 09:07
Фото: freepik.com
В Ростовской области за последние 24 часа зарегистрировали 237 новых случаев заболевания коронавирусом в 40 городах и районах, сообщили в правительстве региона.

Заболели жители Ростова, Новошахтинска, Гуково, Таганрога, Батайска. Пациенты есть в Мартыновском, Орловском, Ремонтненском, Семикаракорском районах. Скончались пять женщин и пять мужчин в возрасте от 38 до 86 лет. У всех имелись хронические заболевания.

За весь период коронавирус подтвердили у 85395 человек, выздоровели 76510 граждан. Умерли из-за инфекции почти четыре тысячи пациентов.

Вакцинацию против коронавируса прошли 246 тысяч человек. Ранее ростовчанка засудила турфирму за отменную из-за коронавируса поездку.

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