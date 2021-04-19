В Ростовской области назвали города, в которых коронавирус атаковал жителей

Заболели жители Ростова, Новошахтинска, Гуково, Таганрога, Батайска. Пациенты есть в Мартыновском, Орловском, Ремонтненском, Семикаракорском районах. Скончались пять женщин и пять мужчин в возрасте от 38 до 86 лет. У всех имелись хронические заболевания.