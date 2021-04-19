Зачем в сериале «Чикатило» увековечили имя душегуба

Posted 19 апреля 2021, 09:04
Published 19 апреля 2021, 09:04
Modified 18 сентября 2022, 11:41
Updated 18 сентября 2022, 11:41
Что не понравилось ростовскому зрителю и насколько нужны такие «шедевры» выяснял корреспондент RostovGazeta.
Правда или вымысел
Фамилия Чикатило для дончан давно стала нарицательной. Ведь именно здесь, на Дону, начались первые зверские злодеяния этого маньяка, «прославившего» Ростов на весь СССР. Это был один из самых «плодовитых» преступников прошлого столетия. Размах, с которым он действовал, поразил даже самых опытных оперативников. Он орудовал в городах, селах, поселках и даже там, где просто был проездом или выезжал в командировки.
С 1979 года по 1990-й его жертвами стали девочки, женщины и мальчики Юга России, Урала и Средней Азии. Впервые для разоблачения одного преступника была создана специальная следственная бригада из десятков сотрудников прокуратуры РСФСР и милиции. После задержания в беседах со следователем и психиатром Андрей Чикатило отмечал, что ему исполнилось 55 лет, и он совершил 55 убийств. Но суд признал его виновным в 53 убийствах, поскольку тела двоих так и не были найдены.
Новый русский сериал зачем-то решил увековечить имя этого душегуба в кинематографе. Вопрос один — зачем? Мы связались с PR-менеджером Сарика Андриасяна (режиссер этого «шедевра»), однако и она не ответила ни на один поставленный вопрос, предпочтя диалогу молчание.
Сегодня в Сети много откликов по сериалу и большинство из них негативные. Кому-то не нравится, что на роль маньяка утвердили Дмитрия Нагиева — напоминавшего в гриме «прапорщика Задова» из уже забытого «Осторожно, Модерн!». Кому-то не нравится то, что в первых двух, точнее уже трех сериях, ростовчане показаны полными идиотами.
Кроме того, наши источники в кинематографе сообщили, что никаких консультаций во время съемок сериала с ростовскими специалистами не было и быть не могло. Дело в том, что создатели уверены: поимка преступника — стопроцентная заслуга главка. Получается, что роль донского сыщика Виктора Буракова и всемирно известного психиатра из Ростова-на-Дону Александра Бухановского в розыске маньяка несправедливо забыта.
Справка
Виктор Бураков — родился 18 августа 1946 года в Брянской области. В 1978 году окончил Волгоградскую высшую следственную школу милиции по специальности эксперт-криминалист. По окончании обучения прибыл в Ростов-на-Дону на службу в Донское управление. Сыграл ведущую роль в операции «Лесополоса» по задержанию серийного убийцы. Работал на всех местах преступлений, связанных с Андреем Чикатило, подключил к следствию врача-психиатра Александра Бухановского.
В 1994 году Виктор Бураков занял должность первого заместителя начальника ГУВД Ростовской области. Дослужился до звания генерал-майора. Ушел из жизни 21 июля 2018 года.
Корреспондент RostovGazetа встретился с дочерью психиатра с мировым именем, врачом высшей категории, кандидатом медицинских наук Ольгой Бухановской, и она напомнила, как на самом деле обстояли дела.
«Папа всегда отличался любознательностью, его интересовало все новое с точки зрения науки и ее понимания, наверное, поэтому он взялся за это дело. В том числе у него были свои ассоциации — я была такого же возраста, как и жертвы», — вспоминает Ольга Бухановская.
До поступления в медицинский институт Александр Бухановский хотел работать следователем, поступить в академию КГБ, либо МВД, но по некоторым обстоятельствам родители отговорили. Так он связал свою жизнь с медициной.
Тяга к логичности и обоснованию того или иного поведения людей пригодилась в психиатрии. В целом, психиатры в своем поиске причин поведения человека очень похожи на следователей.
«Александр Олимпиевич стал объяснять преступления маньяка с точки зрения психолого-психиатрических аспектов. Составлял карту перемещений преступника. Отслеживал и анализировал сводки погоды. У нас дома на столе были разложены карты из метеослужбы на период приблизительных моментов совершения убийств, я помню это. Прямо в столовой, в комнате, лежали тома уголовных дел, и папа их изучал», — рассказывает врач-психиатр Ольга Бухановская.
Большую работу в поимке преступника провели донские сыщики. Они проверили всех психически больных, гомосексуалистов и тех, кто в прошлом совершал правонарушения. Александр Олимпиевич проработал практически с каждым умственно отсталым в Ростовской области. Часто выезжал для бесед с задержанными и констатировал: «Не он».
«Чтобы поймать преступника, была создана целая группа, состоявшая не только из оперативников, в нее вошли ростовские криминалисты и психиатры. Когда первый раз поймали Чикатило, его выпустили, так как предыдущие преступления еще не объединили в серию. Во второй раз, когда его задержали, оставались сутки до его выхода, тогда Виктор Бураков позвонил и попросил, чтобы Бухановский приехал. Папа приехал, ему рассказали, что сидит человек, молчит, на диалог не идет, — делится дочь Бухановского. — Помню, папа ушел туда чуть ли не днем, а вышел в 22.30. Он одел халат и вошел, беседовал с ним, как с пациентом, просто разговаривал. Помню папа как-то сказал: „Когда мы его искали, я думал это просто зверь какой-то, но когда я открыл дверь и зашел в комнату допроса, я вошел врачом, а Чикатило был передо мной пациентом“. Необходимо понимать, что это другая социальная роль. Мы не можем одновременно выполнять социальные роли гражданина, который ненавидит убийцу, и врача, который хочет ему помочь как человеку».
Александр Олимпиевич всегда крайне уважительно относился к своим пациентам, любил свою работу и практически со всеми находил общий язык. Быть может поэтому, Александра Бухановского после закрытия дела Чикатило пригласили почитать лекции в ФБР, а также предоставили возможность провести спецкурс в институте судебной психиатрии США.
Справка
Александр Бухановский родился 22 февраля 1944 года. Советский и российский психиатр. Доктор медицинских наук, профессор. Президент лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс». Член двух американских академий, иностранный член Американской психиатрической ассоциации. Заложил основы новых методик расследования серий преступлений, совершенных маньяками. Автор множества научных пособий для врачей и криминалистов по теме психопатологии.
Основано на реальных событиях
В современный кинематограф давно пришло понятие «На реальных событиях». Однако почему-то многие из создателей новейших «шедевров» даже не хотят вникнуть, или хотя бы немного более ответственно подойти к изучению раскрываемой ими проблемы.
Подобная ситуация произошла и с сериалом «Чикатило». За время создания никто не связался с семьей Бухновских и не поинтересовался деталями дела.
«Для консультаций по этому сериалу к нам никто не обращался. Я думаю, что вообще к ростовчанам не обращались, да и ростовчане показаны в фильме какими-то недалекими. Можно предположить, что съемочную группу консультировали москвичи, либо режиссер действовал исключительно по наитию. Для меня смысл фильма непонятен. Рассуждая на эту тему, я исхожу из вопроса: какова цель того или иного действия, фильма, музыкального произведения и так далее. Но смысла никакого не вижу. На мой взгляд, это ненужный продукт», — говорит дочь Александра Бухановского Ольга.
С выходом нескольких серий этого фильма семье Бухановских стали писать люди со всего мира, рассуждая о глупости и полной ужаса картине, задаваясь одним вопросом — зачем.
Чтобы расставить точки над «i», мы обратились в различные кинематографические сообщества, и многие в своих умозаключениях были согласны с Ольгой Бухановской.
Один из режиссеров, не будем называть его имя, уверенно заявил, что такие фильмы снимать нужно, но не так.
«Как режиссер, я не видел это кино. Будет неправильно высказывать свою точку зрения. Но зная предыдущие работы Сарика, у меня есть опасение. Такое кино снимать нужно, но необходимо это делать грамотно и правильно. В любом фильме должен быть ответ, и только от режиссера и его группы зависит, каким этот ответ будет. Да и вообще, когда ты берешься за биографию или съемки фильма по реальным событиям, необходимо подходить к созданию картины очень серьезно. Ведь масса людей, кто эту историю знает, помнит, поэтому снимай так, как было в действительности», — поделился собеседник.