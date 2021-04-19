Зачем в сериале «Чикатило» увековечили имя душегуба

«Чтобы поймать преступника, была создана целая группа, состоявшая не только из оперативников, в нее вошли ростовские криминалисты и психиатры. Когда первый раз поймали Чикатило, его выпустили, так как предыдущие преступления еще не объединили в серию. Во второй раз, когда его задержали, оставались сутки до его выхода, тогда Виктор Бураков позвонил и попросил, чтобы Бухановский приехал. Папа приехал, ему рассказали, что сидит человек, молчит, на диалог не идет, — делится дочь Бухановского. — Помню, папа ушел туда чуть ли не днем, а вышел в 22.30. Он одел халат и вошел, беседовал с ним, как с пациентом, просто разговаривал. Помню папа как-то сказал: „Когда мы его искали, я думал это просто зверь какой-то, но когда я открыл дверь и зашел в комнату допроса, я вошел врачом, а Чикатило был передо мной пациентом“. Необходимо понимать, что это другая социальная роль. Мы не можем одновременно выполнять социальные роли гражданина, который ненавидит убийцу, и врача, который хочет ему помочь как человеку».