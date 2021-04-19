Заместителем главы Ростова по транспорту назначен Дмитрий Симков

Распоряжение о кадровых изменениях подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Симков родился в 1977 году в Пролетарске, он окончил строительный университет и стал инженером.
C 1995 по 1997 год он служил в армии, после чего несколько лет работал в различных строительных компаниях. На госслужбу Симков попал в 2015 году, когда стал замглавы администрации Железнодорожного района.
С 2016 по 2021 год он возглавлял администрацию Железнодорожного района. Также у него есть награда «За спасение погибавших».
С 20 апреля Симков занимал пост замглавы администрации города. Ранее замглавы мэрии Ростова по транспорту уволили вслед за директором департамента дорог.