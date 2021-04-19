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Заместителем главы Ростова по транспорту назначен Дмитрий Симков

19 апреля 2021, 08:05
Фото: rostov-zheleznodorozhny.ikro.ru
В Ростове-на-Дону заместителем главы администрации города по транспорту и дорожному хозяйству назначен Дмитрий Симков, сообщили в мэрии.

Распоряжение о кадровых изменениях подписал сити-менеджер Алексей Логвиненко. Симков родился в 1977 году в Пролетарске, он окончил строительный университет и стал инженером.

C 1995 по 1997 год он служил в армии, после чего несколько лет работал в различных строительных компаниях. На госслужбу Симков попал в 2015 году, когда стал замглавы администрации Железнодорожного района.

С 2016 по 2021 год он возглавлял администрацию Железнодорожного района. Также у него есть награда «За спасение погибавших».

С 20 апреля Симков занимал пост замглавы администрации города. Ранее замглавы мэрии Ростова по транспорту уволили вслед за директором департамента дорог.

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#Новости#Илья Ульянов#Политика
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