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Более 13 млн руб заработал чиновник в Ростовской области на квартирах для сирот

20 апреля 2021, 06:47
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области будут судить бывшего чиновника в Морозовском районе, который разбогател на квартирах для сирот, сообщили в региональной прокуратуре.

На скамье подсудимых оказался экс-глава отдела по строительству, капитальному ремонту и жилищным программам районной администрации. Следствие уверено, что с 2016 по 2018 год он помог знакомым победить в аукционе на покупку квартир для сирот.

«Экспертизы установили, что непригодными для проживания оказались 14 квартир в Морозовске на улицах Парижской Коммуны, Ленина, Филонова и Жукова. Еще две квартиры на улице Ленина купили по завышенной цене», — сказано в сообщении.

Ущерб бюджету оценили на сумму свыше 13 миллионов рублей. После этого завели уголовное дело, его направили в Морозовский районный суд.

Ранее штраф за дома с плесенью для сирот Целины депутат назвал «мягким приговором».

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