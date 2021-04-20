Более 13 млн руб заработал чиновник в Ростовской области на квартирах для сирот

На скамье подсудимых оказался экс-глава отдела по строительству, капитальному ремонту и жилищным программам районной администрации. Следствие уверено, что с 2016 по 2018 год он помог знакомым победить в аукционе на покупку квартир для сирот.
«Экспертизы установили, что непригодными для проживания оказались 14 квартир в Морозовске на улицах Парижской Коммуны, Ленина, Филонова и Жукова. Еще две квартиры на улице Ленина купили по завышенной цене», — сказано в сообщении.
Ущерб бюджету оценили на сумму свыше 13 миллионов рублей. После этого завели уголовное дело, его направили в Морозовский районный суд.