Дегтярев: в 2021 г. нужно подключить к интернету 100% социально важных объектов

Как сообщает transsibinfo.com, по словам Дегтярева, в прошлом году северный завоз завершили раньше, чем было запланировано, на месяц. Он рассказал, что поручил своему заместителю по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолию Литвинчуку начать готовиться к отопительному сезону 2021/2022 гг. по графику.
Еще в 2020 году Дегтярев поручил модернизировать устаревшие котельные по всему Хабаровскому краю. Из регионального бюджета было выделено 15 млн руб. на введение в эксплуатацию нового блочно-модульного автоматического комплекса мощностью 1,7 Гкал/ч. в Тырме. Это дало возможность отказаться сразу от двух неэффективных объектов и уменьшить расход топлива на 30%. Кроме того, в 8 населенных пунктах начали строить объекты газоснабжения. Длина уже построенных газораспределительных сетей, которые позволят подключиться 1 тыс. частных домов, - 67 км.
Дегтярев также поставил задачу подключить в текущем году к интернету 100% социально значимых объектов.
По его словам, цифровые решения - это уже не только скорость трафика. Электронные технологии нужно использовать в управлении. На уровне федерального правительства создан координационный центр. "Идея неплохая, - подчеркнул Михаил Дегтярев, - но необходимо и на уровне Хабаровского края подумать о создании такого центра".
Следует заметить, что в 2021 году запланировано подключить к современным услугам связи 15 тыс. жителей в 36 селах края. В 2020 году еще 8 населенных пунктов ждут своей очереди. Кроме того, в регионе уже создана вся необходимая база для работы “Цифровой трансформации”. Свыше 500 услуг на сайте uslugi27.ru доступно в электронном виде. Краевые МФЦ охватывают 99% жителей. Количество ежедневно проходящих обращений свыше 5 тысяч.
В ходе заседания Дегтярев рассказал и о новой редакции Долгосрочного плана социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре. В план добавили еще 44 мероприятия, нацеленных на экономическое развитие с акцентом на промышленность, развитие общественных и молодежных инициатив. Михаил Дегтярев рассказал, что уже обсуждаются соглашения о сотрудничестве с РЖД, Роснефтью и Комсомольским авиационным заводом им. Ю.А. Гагарина. Кроме того, ведется проработка социального партнерства правительства Хабаровского края с ПАО «Компания «Сухой».