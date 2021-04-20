Дегтярев: в 2021 г. нужно подключить к интернету 100% социально важных объектов

Еще в 2020 году Дегтярев поручил модернизировать устаревшие котельные по всему Хабаровскому краю. Из регионального бюджета было выделено 15 млн руб. на введение в эксплуатацию нового блочно-модульного автоматического комплекса мощностью 1,7 Гкал/ч. в Тырме. Это дало возможность отказаться сразу от двух неэффективных объектов и уменьшить расход топлива на 30%. Кроме того, в 8 населенных пунктах начали строить объекты газоснабжения. Длина уже построенных газораспределительных сетей, которые позволят подключиться 1 тыс. частных домов, - 67 км.