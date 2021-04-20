ФАС нашла нарушения в условиях закупки на строительство центра хирургии в Ростове

Ранее сообщалось, что выбор подрядчика на строительство детского хирургического центра инновационных технологий за 7,3 миллиарда рублей на базе Областной детской клинической больницы (ОДКБ) на улице 339-й Стрелковой Дивизии был приостановлен по жалобе строительной организации «НПО «ГЭС». Компания указала, что порядок оценки по одному из показателей, в частности, по выполненным в течение последних 10 лет контрактам, нарушает условия конкурса.