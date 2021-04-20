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ФАС нашла нарушения в условиях закупки на строительство центра хирургии в Ростове

20 апреля 2021, 07:38
Фото: pixabay.com
Управление Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области признало частично обоснованной жалобу, которую подала компания из Санкт-Петербурга, указавшая на нарушения в условиях аукциона на строительство хирургического центра для детей в Ростове-на-Дону, следует из документов, размещенных на сайте госзакупок.

Ранее сообщалось, что выбор подрядчика на строительство детского хирургического центра инновационных технологий за 7,3 миллиарда рублей на базе Областной детской клинической больницы (ОДКБ) на улице 339-й Стрелковой Дивизии был приостановлен по жалобе строительной организации «НПО «ГЭС». Компания указала, что порядок оценки по одному из показателей, в частности, по выполненным в течение последних 10 лет контрактам, нарушает условия конкурса.

В УФАС признали, что действия заказчика содержат признаки состава административного правонарушения. Теперь региональному Минстрою предстоит внести корректировки в условия закупки в соответствии с требованиями законодательства РФ и назначить новые даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе

Напомним, что максимальная стоимость контракта составляет 7,3 миллиарда рублей. Объект здравоохранения должны были достроить до 10 декабря 2023 года, площадь центра должна составить 36 тысяч квадратных метров.

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