ФАС нашла нарушения в условиях закупки на строительство центра хирургии в Ростове

Ранее сообщалось, что выбор подрядчика на строительство детского хирургического центра инновационных технологий за 7,3 миллиарда рублей на базе Областной детской клинической больницы (ОДКБ) на улице 339-й Стрелковой Дивизии был приостановлен по жалобе строительной организации «НПО «ГЭС». Компания указала, что порядок оценки по одному из показателей, в частности, по выполненным в течение последних 10 лет контрактам, нарушает условия конкурса.
В УФАС признали, что действия заказчика содержат признаки состава административного правонарушения. Теперь региональному Минстрою предстоит внести корректировки в условия закупки в соответствии с требованиями законодательства РФ и назначить новые даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе
Напомним, что максимальная стоимость контракта составляет 7,3 миллиарда рублей. Объект здравоохранения должны были достроить до 10 декабря 2023 года, площадь центра должна составить 36 тысяч квадратных метров.