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Мэрия Ростова выяснит, кто распространяет информацию о наличии тараканов в пище

20 апреля 2021, 11:35
Фото: pixabay.com
В ходе проверки санитарного состояния МБДОУ № 106 факт попадания насекомых в пищу детей не подтвердился, сообщили RostovGazeta в администрации Ростова-на-Дону.

В субботу, 17 апреля, в социальной сети появилась информация о наличии тараканов в пище воспитанников МБДОУ № 106 Первомайского района. Этот вопиющий факт не остался без внимания.

«Вчера Управлением образования была проведена оперативная проверка санитарного состояния МБДОУ № 106. Проверка установила, что дератизацию и дезинсекцию учреждения ежемесячно проводит компания ООО „РБС“, с которой дошкольным учреждением заключен договор, — сообщили в мэрии. — Последняя обработка проведена 16 апреля, после чего выполнена генеральная уборка дошкольного учреждения».

В администрации Ростова отметили, что в ходе беседы с сотрудниками дошкольного учреждения факт попадания насекомых в пищу детей не подтвердился.

«Случаи кишечных заболеваний здесь не фиксировались, жалобы от родителей воспитанников на наличие насекомых в пище не поступали», — подчеркнули в мэрии.

Приказом Управления образования Ростова-на-Дону назначена проверка по выяснению обстоятельств происхождения фотографий и публикации в социальной сети. По итогам проверки, в случае выявления нарушений, будут определены меры дисциплинарного взыскания к виновным должностным лицам.

Ранее RostovGazeta сообщала, что тараканы атаковали жильцов многоэтажки из-за двух ростовчанок.

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