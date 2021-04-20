Мэрия Ростова выяснит, кто распространяет информацию о наличии тараканов в пище

«Вчера Управлением образования была проведена оперативная проверка санитарного состояния МБДОУ № 106. Проверка установила, что дератизацию и дезинсекцию учреждения ежемесячно проводит компания ООО „РБС“, с которой дошкольным учреждением заключен договор, — сообщили в мэрии. — Последняя обработка проведена 16 апреля, после чего выполнена генеральная уборка дошкольного учреждения».