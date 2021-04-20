На ремонт дорог в Ростовской области не смогли потратить 1,3 млрд рублей

Освоено в 2019 году было 1,9 миллиарда рублей из 2,2 миллиарда рублей, которые были направлены на ремонт объектов дорожно-уличной сети. В прошлом году на эти цели направили четыре миллиарда рублей, однако на ремонт дорог из них было потрачено только 2,7 миллиарда или всего 80% от запланированного бюджета.