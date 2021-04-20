На ремонт дорог в Ростовской области не смогли потратить 1,3 млрд рублей

С 1 января 2020 года транспортный налог передали муниципалитетам. И, если в конце 2019 года недоимка по налогу составляла 1,9 миллиарда рублей, то по итогам 2020 года она немного сократилась до 1,7 миллиарда рублей.
В документе отмечается, что муниципальные образования региона не предприняли должных усилий по взысканию задолженности, образовавшейся по факту неуплаты транспортного налога в консолидированный бюджет Ростовской области. При этом в число антилидеров по объему недоимки по транспортному налогу вошли Ростов с показателем 670,9 миллиона рублей, Таганрог (104,3 миллиона рублей) и Шахты (90,6 миллиона рублей).
Освоено в 2019 году было 1,9 миллиарда рублей из 2,2 миллиарда рублей, которые были направлены на ремонт объектов дорожно-уличной сети. В прошлом году на эти цели направили четыре миллиарда рублей, однако на ремонт дорог из них было потрачено только 2,7 миллиарда или всего 80% от запланированного бюджета.
Ростов-на-Дону не смог освоить порядка 400 миллионов рублей, Азовский район — 55 миллионов, Неклиновский — 49 миллионов.
Главными аутсайдерами выступили Песчанокопский и Багаевский районы, в которых неосвоенными остались 54% и 70% денег, соответственно.
Вопрос по освоению средств планируется рассмотреть на заседании регионального правительства.