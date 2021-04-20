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Очередной незаконный митинг в поддержку Навального хотят провести в Ростове

20 апреля 2021, 07:21
Фото: RostovGazeta
В Ростове-на-Дону организуют очередную несогласованную с властями акцию поддержки оппозиционера Алексея Навального, сообщается в соцсетях.

Штаб политика хочет провести митинг 21 апреля в 19 часов на Театральной площади. Появилась информация, что уже идет подготовка.

На эти призывы отреагировали в региональном УМВД и попросили местных жителей не участвовать в акции. В полиции ссылались на введенные из-за коронавируса запреты.

Также ростовчан предупредили, что любые агрессивные действия будут расцениваться как угроза общественной безопасности.

Напомним, что в начале года уже состоялись две несанкционированные акции. Они завершились массовым задержанием людей.

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