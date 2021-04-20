От коронавируса скончались еще 14 жителей Ростовской области

Posted 20 апреля 2021, 08:52
Published 20 апреля 2021, 08:52
Modified 18 сентября 2022, 11:41
Updated 18 сентября 2022, 11:41
В этот раз жертвами инфекционного заболевания стали пять женщин от 66 до 80 лет и девять мужчин от 47 до 89 лет. У всех имелись хронические болезни сердечно-сосудистой и других систем.
За весь период пандемии от инфекции умерли 3929 человек. Смертность среди ковид-инфицированных составила 4,58%.
В общей сложности в регионе было зарегистрировано 85630 случаев заболевания коронавирусом, выздоровлением пациентов закончились 89,5% из них. В госпиталях в настоящее время находятся 1996 больных инфекцией. Прививки от инфекции сделали 253250 местных жителей.