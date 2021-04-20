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Posted 20 апреля 2021, 08:52

Published 20 апреля 2021, 08:52

Modified 18 сентября 2022, 11:41

Updated 18 сентября 2022, 11:41

От коронавируса скончались еще 14 жителей Ростовской области

20 апреля 2021, 08:52
В Ростовской области от коронавируса и его осложнений скончались 14 местных жителей, говорится в сообщении регионального правительства.

В этот раз жертвами инфекционного заболевания стали пять женщин от 66 до 80 лет и девять мужчин от 47 до 89 лет. У всех имелись хронические болезни сердечно-сосудистой и других систем.

За весь период пандемии от инфекции умерли 3929 человек. Смертность среди ковид-инфицированных составила 4,58%.

В общей сложности в регионе было зарегистрировано 85630 случаев заболевания коронавирусом, выздоровлением пациентов закончились 89,5% из них. В госпиталях в настоящее время находятся 1996 больных инфекцией. Прививки от инфекции сделали 253250 местных жителей.

Напомним, что в Ростов-на-Дону поступила партия вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона».

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