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Подрядчик испортил второй исторический дом капремонтом в Ростове — эксперт

20 апреля 2021, 11:27
Фото: vk.com/oblikirostova
Два испорченных исторических дома в Ростове-на-Дону на счету у недобросовестного подрядчика ООО «Ростов Стройреставрация», прокомментировал RostovGazeta председатель совета Ростовского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин.

После реставрации в знаменитом дореволюционном «Доме со стрекозой» в 2019 году пострадала кирпичная кладка. Тогда губернатор Ростовской области осмотрел старинный дом и остался недоволен качеством выполненных работ. В 2016 году капремонт был сделан и в историческом здании в Университетском, 52. «Реставрация» обошлась казне в восемь миллионов рублей, однако сегодня в доме, который признан памятником архитектуры, течет крыша, об этом первым сообщил Telegram-канал Don Mash.

Фото: vk.com/oblikirostova

Как прокомментировал Александр Кожин, оба дома были отремонтированы компанией «Ростов Стройреставрация».

«Здание в Университетском — интересное, двухэтажное. Действительно, был сделан „по-хамски“ ремонт. Нашлись люди, жильцы, которые ценят свое жилье. Они в суд собираются подавать. Там капремонт сделан плохо, когда реставрируют здание, предполагается, что здание не будет разрушаться. А тут кровля менялась не для того, чтобы крыша протекала, а она протекает. И восемь миллионов потрачено — прикрывались тем, что специальная организация, должен был быть какой-то контроль», — говорит Александр Кожин.

Компанию-подрядчика спикер называет «недобросовестной организацией, не вызывающей уважение».

«Эта же фирма „засветилась“ с ремонтом „Дома со стрекозой“ на Семашко. Тогда почему-то документ по ремонту приняли. И сейчас возникла ситуация с домом в Университетском, где после капремонта протекает кровля», — прокомментировал Александр Кожин.

Собеседник добавил, что жильцы особняка в Университетском собираются обратиться в прокуратуру из-за некачественного капитального ремонта.

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