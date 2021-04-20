Подрядчик испортил второй исторический дом капремонтом в Ростове — эксперт

После реставрации в знаменитом дореволюционном «Доме со стрекозой» в 2019 году пострадала кирпичная кладка. Тогда губернатор Ростовской области осмотрел старинный дом и остался недоволен качеством выполненных работ. В 2016 году капремонт был сделан и в историческом здании в Университетском, 52. «Реставрация» обошлась казне в восемь миллионов рублей, однако сегодня в доме, который признан памятником архитектуры, течет крыша, об этом первым сообщил Telegram-канал Don Mash.
Как прокомментировал Александр Кожин, оба дома были отремонтированы компанией «Ростов Стройреставрация».
«Здание в Университетском — интересное, двухэтажное. Действительно, был сделан „по-хамски“ ремонт. Нашлись люди, жильцы, которые ценят свое жилье. Они в суд собираются подавать. Там капремонт сделан плохо, когда реставрируют здание, предполагается, что здание не будет разрушаться. А тут кровля менялась не для того, чтобы крыша протекала, а она протекает. И восемь миллионов потрачено — прикрывались тем, что специальная организация, должен был быть какой-то контроль», — говорит Александр Кожин.
Компанию-подрядчика спикер называет «недобросовестной организацией, не вызывающей уважение».
«Эта же фирма „засветилась“ с ремонтом „Дома со стрекозой“ на Семашко. Тогда почему-то документ по ремонту приняли. И сейчас возникла ситуация с домом в Университетском, где после капремонта протекает кровля», — прокомментировал Александр Кожин.
Собеседник добавил, что жильцы особняка в Университетском собираются обратиться в прокуратуру из-за некачественного капитального ремонта.