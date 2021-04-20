Подрядчик испортил второй исторический дом капремонтом в Ростове — эксперт

«Здание в Университетском — интересное, двухэтажное. Действительно, был сделан „по-хамски“ ремонт. Нашлись люди, жильцы, которые ценят свое жилье. Они в суд собираются подавать. Там капремонт сделан плохо, когда реставрируют здание, предполагается, что здание не будет разрушаться. А тут кровля менялась не для того, чтобы крыша протекала, а она протекает. И восемь миллионов потрачено — прикрывались тем, что специальная организация, должен был быть какой-то контроль», — говорит Александр Кожин.