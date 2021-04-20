Родителей виновника ДТП с погибшими подростками в Новочеркасске могут оштрафовать

«Хотя, конечно, на практике чаще всего отвечают полностью родители, попросту потому, что у детей нет достаточного имущества. До того, как предъявлять требование к родителям, по закону кредитор должен предъявить требование к основному должнику. В случае смерти основного должника, в данном случае несовершеннолетнего, исходя из этой нормы требование к родителям предъявлено быть не может, так как основной должник умер в момент причинения вреда», — рассказывает Екатерина Водяник.