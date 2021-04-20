Родителей виновника ДТП с погибшими подростками в Новочеркасске могут оштрафовать

Авария в Новочеркасске унесла жизни пятерых подростков. ДТП произошло на улице Машиностроителей в Новочеркасске в воскресенье ночью. Подросток, по предварительной информации, угнал у родителей Hyundai Solaris и пригласил друзей прокатиться. Машина врезалась в дерево, погибли пятеро несовершеннолетних (включая водителя), еще один подросток в тяжелом состоянии попал в больницу.
По словам адвоката, лица от 14 до 18 лет самостоятельно отвечают за причиненный своими действиями ущерб, а родители — в случае отсутствия у несовершеннолетнего достаточных доходов или имущества, если они не докажут, что вред возник не по их вине. Юридически это называется субсидиарная ответственность.
«Хотя, конечно, на практике чаще всего отвечают полностью родители, попросту потому, что у детей нет достаточного имущества. До того, как предъявлять требование к родителям, по закону кредитор должен предъявить требование к основному должнику. В случае смерти основного должника, в данном случае несовершеннолетнего, исходя из этой нормы требование к родителям предъявлено быть не может, так как основной должник умер в момент причинения вреда», — рассказывает Екатерина Водяник.
В данном случае к родителям обязательство по возмещению имущественного вреда может перейти в порядке наследования, если они вступят в наследство после смерти своих детей (если у погибшего было имущество). Размер ответственности в этом случае ограничен пределами стоимости наследованного имущества.
«Обязанность компенсировать моральный вред по наследству не переходит», — комментирует адвокат.
Кроме того, ответственность может возникнуть у собственника как владельца источника повышенной опасности, если он сам доверил автомобиль подростку. Если будет доказано, что автомобиль выбыл из его обладания в результате противоправных действий (например, при угоне транспортного средства), то суд может освободить его от ответственности.
«Но тут надо помнить также то, что возможно привлечение родителей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ — „Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних“ — влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей», — сказала Екатерина Водяник.