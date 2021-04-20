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Ростовчан предупредили о возможных проблемах из-за гроз и ливней

20 апреля 2021, 04:51
Фото: pixabay
В Ростове-на-Дону в ближайшие два дня ожидается неблагоприятная погода, которая может привести к проблемам, предупредили в городской администрации.

Кратковременные дожди с грозами ожидаются 20 и 21 апреля, временами может начаться ливень. Во время грозы порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.

Неблагоприятные погодные условия могут привести к обрывам проводов и падению деревьев. Также могут рухнуть слабо закрепленные конструкции и рекламные баннеры.

Из-за этого автомобилистов просят держаться подальше от деревьев. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.

Если произойдет скачок напряжения, то следует отключить все электроприборы. До этого несколько деревьев упали на электропровода в Ростове из-за непогоды.

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