Ростовчан предупредили о возможных проблемах из-за гроз и ливней

Кратковременные дожди с грозами ожидаются 20 и 21 апреля, временами может начаться ливень. Во время грозы порывы ветра будут достигать 20 метров в секунду.
Неблагоприятные погодные условия могут привести к обрывам проводов и падению деревьев. Также могут рухнуть слабо закрепленные конструкции и рекламные баннеры.
Из-за этого автомобилистов просят держаться подальше от деревьев. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам.
Если произойдет скачок напряжения, то следует отключить все электроприборы. До этого несколько деревьев упали на электропровода в Ростове из-за непогоды.