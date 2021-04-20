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Шествия «Бессмертного полка» в Ростовской области опять не будет

20 апреля 2021, 12:17
Фото: donland.ru
В 2021 году шествие «Бессмертного полка» в Ростовской области опять не состоится, сообщается в официальном аккаунте движения в соцсети.

«Центральный штаб движения принял такое решение из-за пандемии», — сказано в сообщении. Из-за ограничений шествие пройдет в онлайн-режиме, запланировано оно на 15.00 мск 9 мая, заявки можно подавать уже сейчас.

Кроме того, организаторы областного шествия собираются прийти с портретами своих близких, участвовавших в ВОВ, к Вечному огню или другим памятникам и принести веточки сирени в знак памяти.

Напомним, парад Победы в Ростове в 2021 году пройдет со зрителями, которых предварительно вакцинируют от коронавируса.

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