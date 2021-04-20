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Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в Ростов

20 апреля 2021, 06:21
Фото: Пресс-служба Роспотребнадзора
В Ростов-на-Дону начались поставки еще одной вакцины против коронавируса «ЭпиВакКорона», разработанной новосибирским научным центром «Вектор», сообщили в Горздраве.

Таким образом жители Ростова имеют возможность прививаться против коронавируса вакцинами «Спутник V», разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона». Обе вакцины вводятся двукратно с интервалом в 21 день.

Сделать прививку вакциной «ЭпиВакКорона» можно в двух стационарных прививочных пунктах при больницах «ГБ № 1 им. Н. А. Семашко города Ростова-на-Дону» и МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону», а также в мобильных пунктах в торговых центрах «Горизонт» и в «МЕГАМАГ».

Известно, что в Ростовской области против коронавируса привились уже 246293 человека, а завершили вакцинацию 117411 граждан.

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