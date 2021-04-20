Вакцина «ЭпиВакКорона» поступила в Ростов

Таким образом жители Ростова имеют возможность прививаться против коронавируса вакцинами «Спутник V», разработанным Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи и «ЭпиВакКорона». Обе вакцины вводятся двукратно с интервалом в 21 день.
Сделать прививку вакциной «ЭпиВакКорона» можно в двух стационарных прививочных пунктах при больницах «ГБ № 1 им. Н. А. Семашко города Ростова-на-Дону» и МБУЗ «Городская больница № 20 города Ростова-на-Дону», а также в мобильных пунктах в торговых центрах «Горизонт» и в «МЕГАМАГ».
Известно, что в Ростовской области против коронавируса привились уже 246293 человека, а завершили вакцинацию 117411 граждан.