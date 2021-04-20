Власти в Ростовской области выяснят, как население оценивает их работу

На эти цели было выделено пять миллионов рублей. Потенциальному подрядчику предстоит выполнить научно-исследовательскую работу и провести социологические исследования о том, как население оценивает общественно-политическую ситуацию во всех городских округах и муниципальных районах Ростовской области. Кроме того, компании-победителю нужно будет выяснить, как население оценивает эффективность деятельности органов местного самоуправления и иных органов власти, какие социально-бытовые вопросы и проблемы являются для местных жителей актуальными.
Исследование будет проводиться в три этапа и приступить к выполнению работы подрядной организации необходимо будет сразу после заключения контракта, а завершить ее до 16 декабря 2021 года.
Деньги на проведение исследования выделены из бюджета Ростовской области.
Победителя выберут 12 мая 2021 года.