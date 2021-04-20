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Власти в Ростовской области выяснят, как население оценивает их работу

20 апреля 2021, 11:13
Фото: vk.com/pravitelstvo61
Правительство Ростовской области планирует провести социологическое исследование среди населения и выяснить, насколько эффективно органы местного самоуправления справляются со своей работой, говорится в документах на сайте госзакупок.

На эти цели было выделено пять миллионов рублей. Потенциальному подрядчику предстоит выполнить научно-исследовательскую работу и провести социологические исследования о том, как население оценивает общественно-политическую ситуацию во всех городских округах и муниципальных районах Ростовской области. Кроме того, компании-победителю нужно будет выяснить, как население оценивает эффективность деятельности органов местного самоуправления и иных органов власти, какие социально-бытовые вопросы и проблемы являются для местных жителей актуальными.

Исследование будет проводиться в три этапа и приступить к выполнению работы подрядной организации необходимо будет сразу после заключения контракта, а завершить ее до 16 декабря 2021 года.

Деньги на проведение исследования выделены из бюджета Ростовской области.

Победителя выберут 12 мая 2021 года.

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