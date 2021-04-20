Желающим выйти на незаконный митинг в Ростове полиция объявила предупреждение

В Интернете начались распространять информацию о намечающихся несогласованных мероприятиях. Вместе с этим в области продолжают действовать ограничения, связанные с ситуацией с коронавирусом.
Кроме того, по закону, запрещено проводить подобные акции на территориях, которые прилегают к зданиям органов государственной власти. Местных жителей призвали не присоединяться к подобным мероприятиям.
Полиция также просит отказаться от посещения мест, заявленных организаторами. Любые агрессивные действия будут расцениваться как угроза общественной безопасности.
«Возрастает риск заражения коронавирусом при массовом скоплении людей. Не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц», — заявили в управлении.
Напомним, что в начале года в регионе прошли два незаконных митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они завершились задержаниями.