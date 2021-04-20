rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Желающим выйти на незаконный митинг в Ростове полиция объявила предупреждение

20 апреля 2021, 04:29
Фото: pixabay
Жителей Ростовской области попросили не участвовать в намечающихся незаконных митингах, сообщили в региональном УМВД.

В Интернете начались распространять информацию о намечающихся несогласованных мероприятиях. Вместе с этим в области продолжают действовать ограничения, связанные с ситуацией с коронавирусом.

Кроме того, по закону, запрещено проводить подобные акции на территориях, которые прилегают к зданиям органов государственной власти. Местных жителей призвали не присоединяться к подобным мероприятиям.

Полиция также просит отказаться от посещения мест, заявленных организаторами. Любые агрессивные действия будут расцениваться как угроза общественной безопасности.

«Возрастает риск заражения коронавирусом при массовом скоплении людей. Не исключены провокации со стороны деструктивно настроенных лиц», — заявили в управлении.

Напомним, что в начале года в регионе прошли два незаконных митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Они завершились задержаниями.

Материалы по теме
Михалков отсчитал таганрожца Деревянко за видео в поддержку НавальногоСбежавший в Европу ростовский священник-гомосексуалист не поддерживает НавальногоНеизвестные разместили в сети адреса электронной почты сторонников Навального
#Новости#Общество
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58