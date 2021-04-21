Банк ВТБ не смог обанкротить депутата Госдумы от Ростовской области Максима Щаблыкина

Напомним, что с заявлением о банкротстве физического лица Максима Щаблыкина обратился банк ВТБ в ноябре 2021 года. Отмечалось, что кредитная организация была вынуждена обратиться в суд из-за неисполнения Щаблыкиным обязательств по кредитному договору, а также трем договорам поручительства. Речь идет о кредитных договорах, оформленных на супругу Щаблыкина Светлану, которая является индивидуальным предпринимателем, а также на ООО «Титан» на сумму более 118 миллионов рублей.