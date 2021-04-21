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Банк ВТБ не смог обанкротить депутата Госдумы от Ростовской области Максима Щаблыкина

21 апреля 2021, 10:43
Фото: duma.gov.ru
Арбитражный суд Ростовской области прекратил производство по делу о банкротстве депутата Госдумы из Новошахтинска Максима Щаблыкина, следует из документов, опубликованных на сайте «Электронное правосудие».

Напомним, что с заявлением о банкротстве физического лица Максима Щаблыкина обратился банк ВТБ в ноябре 2021 года. Отмечалось, что кредитная организация была вынуждена обратиться в суд из-за неисполнения Щаблыкиным обязательств по кредитному договору, а также трем договорам поручительства. Речь идет о кредитных договорах, оформленных на супругу Щаблыкина Светлану, которая является индивидуальным предпринимателем, а также на ООО «Титан» на сумму более 118 миллионов рублей.

Общая сумма требований банка составила 168,2 миллиона рублей.

«Представитель Щаблыкина в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении производства по делу, представил отзыв на заявление, из которого следует, что банк не обладает правом на обращение в суд без решения суда, вступившего в законную силу и подтверждающего требования кредиторов по денежным обязательствам», — сказано в определении суда.

В результате суд прекратил производство по делу о банкротстве.

Максим Щаблыкин является депутатом Государственной Думы VII созыва с октября 2016 года.

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