Банк ВТБ не смог обанкротить депутата Госдумы от Ростовской области Максима Щаблыкина

Напомним, что с заявлением о банкротстве физического лица Максима Щаблыкина обратился банк ВТБ в ноябре 2021 года. Отмечалось, что кредитная организация была вынуждена обратиться в суд из-за неисполнения Щаблыкиным обязательств по кредитному договору, а также трем договорам поручительства. Речь идет о кредитных договорах, оформленных на супругу Щаблыкина Светлану, которая является индивидуальным предпринимателем, а также на ООО «Титан» на сумму более 118 миллионов рублей.
Общая сумма требований банка составила 168,2 миллиона рублей.
«Представитель Щаблыкина в судебном заседании заявил ходатайство о прекращении производства по делу, представил отзыв на заявление, из которого следует, что банк не обладает правом на обращение в суд без решения суда, вступившего в законную силу и подтверждающего требования кредиторов по денежным обязательствам», — сказано в определении суда.
В результате суд прекратил производство по делу о банкротстве.
Максим Щаблыкин является депутатом Государственной Думы VII созыва с октября 2016 года.