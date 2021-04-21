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Депутат оценила идею ужесточить требования к профсоюзам

21 апреля 2021, 11:10
Фото: minsvyaz.ru
Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала идею главы Института исследования проблем современной политики Антона Орлова о том, чтобы ужесточить требования к профсоюзам.

Как пишет RT, политолог Орлов призвал закрыть профсоюзные организации, которые финансируются из-за рубежа и одновременно занимаются политикой в России. В качестве примера он назвал признанный в РФ иноагентом профсоюз «Альянс врачей».

Бессараб считает, что нужно еще раз оценить деятельность «Альянса», и если он продолжит работать на подрыв экономического и конституционного строя, то это уже не будет являться профсоюзной деятельностью.

Она добавила, что профсоюз должен защищать права работников, а за его деятельностью и соблюдением правил должен следить Минюст.

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