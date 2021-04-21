Депутат оценила идею ужесточить требования к профсоюзам

Как пишет RT, политолог Орлов призвал закрыть профсоюзные организации, которые финансируются из-за рубежа и одновременно занимаются политикой в России. В качестве примера он назвал признанный в РФ иноагентом профсоюз «Альянс врачей».
Бессараб считает, что нужно еще раз оценить деятельность «Альянса», и если он продолжит работать на подрыв экономического и конституционного строя, то это уже не будет являться профсоюзной деятельностью.
Она добавила, что профсоюз должен защищать права работников, а за его деятельностью и соблюдением правил должен следить Минюст.