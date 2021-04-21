Дмитрий Селюк: В ближайшие годы Суперлига все равно будет создана

Posted 21 апреля 2021, 11:44
Published 21 апреля 2021, 11:44
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
18 апреля 12 клубов объявили о создании нового элитного турнира, но уже вчера под угрозой санкций со стороны УЕФА и национальных лиг было объявлено о том, что проект приостановлен.
«В воскресенье эта группа из 12 руководителей объявила о создании Суперлиги, которая будет финансово независимой и финансово успешной, — заявил Селюк в интервью для «Советского спорта», — И уже в понедельник УЕФА объявил об увеличении финансовых выплат клубам в Лиге чемпионов.
А во вторник УЕФА даже назвал цифру этого бонуса клубам — до 7 миллиардов евро.
Выступление этих 12 клубов подтолкнуло УЕФА на то, что нужно делиться с клубами, выплачивать им больше. Свою миссию эти 12 человек выполнили — они сработали на благо клубов. И, возможно, в этом и заключалась главная идея создателей Суперлиги.
И, думаю, что в ближайшие годы Суперлига все равно будет создана, может, под другим названием».
Суперлигу собирались создать английские «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», испанские «Атлетико», «Реал» и «Барселона», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». На данный момент большинство клубов уже опубликовали официальные заявлении о том, что покидают проект.