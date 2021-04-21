Дмитрий Селюк: В ближайшие годы Суперлига все равно будет создана

Выступление этих 12 клубов подтолкнуло УЕФА на то, что нужно делиться с клубами, выплачивать им больше. Свою миссию эти 12 человек выполнили — они сработали на благо клубов. И, возможно, в этом и заключалась главная идея создателей Суперлиги.