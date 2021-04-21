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Posted 21 апреля 2021, 06:54

Published 21 апреля 2021, 06:54

Modified 18 сентября 2022, 11:41

Updated 18 сентября 2022, 11:41

Двоих сотрудников штаба Навального задержали в Ростове за хулиганство

Двоих сотрудников штаба Навального задержали в Ростове за хулиганство

21 апреля 2021, 06:54
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону представители правоохранительных органов задержали двоих сотрудников регионального штаба Алексея Навального, говорится в сообщении организации в официальном Telegram-канале.

Во вторник, 20 апреля, около 23.00 мск в районе пригородного автовокзала Ростова были задержаны Вадим Кобзев и Екатерина Верещагина. В отношении молодых людей были составлены протоколы о мелком хулиганстве. Наказание за нарушение части 2 статьи 20.1 КоАП РФ может составить арест до 15 суток.

При задержании в протоколах сотрудники полиции написали, что Кобзев и Верещагина вели себя агрессивно в общественном месте и громко матерились. Сами задержанные в в документах указали, что не совершали того, в чем их обвиняют силовики. Они провели ночь в отделе полиции.

В среду днем, 21 апреля, суд определит виновность задержанных и наказание.

Ранее стало известно о готовящемся несанкционированном митинге в поддержку оппозиционера Алексея Навального в Ростове. Он должен пройти в среду, 21 апреля.

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