Двоих сотрудников штаба Навального задержали в Ростове за хулиганство

При задержании в протоколах сотрудники полиции написали, что Кобзев и Верещагина вели себя агрессивно в общественном месте и громко матерились. Сами задержанные в в документах указали, что не совершали того, в чем их обвиняют силовики. Они провели ночь в отделе полиции.