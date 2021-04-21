С появлением коронавируса многие страны установили приоритет на разработку вакцины против коронавируса. Клинические испытания проходят свыше 60 разработанных препаратов.
Около 200 лекарств испытывают на животных, а финальные испытания прошли 22 препарата. При этом от коронавируса в России есть три вакцины.
В стране зарегистрированы три препарата, которые помогут в борьбе с COVID-19. Во всех случаях нужно делать две прививки, чтобы получить результат.
Стоит знать, что заразиться от прививки нельзя, так как в составе нет живого вируса. Так как вакцинация началась сравнительно недавно, то пока невозможно понять, как долго препарат будет защищать от инфекции. Ученые приходят к мнению, что этот период будет достигать от года до нескольких лет.
Но уже сейчас известно, что все российские лекарства показали высокую эффективность.
Этот препарат стал первым в мире, которым начали проводить процедуру. Хотя пока он находится на третьей стадии испытаний.
Регистрацию лекарство прошло еще в августе 2020 года. Доказано, что эффективность превышает 91%, в 100% случаев вещество защищает от развития тяжелой формы заболевания.
Некоторые страны уже согласились с эффективностью препарата и проводят им вакцинацию местных жителей. Он является векторным, а в основе оказались два безвредных для человека аденовируса, в них разместили небольшой участок генома вируса Sars-Cov-2.
Специалисты заявляют, что подходящим возрастом для введения этого препарата является от 18 до 60 лет. Выявлены некоторые побочные действия — это болевые ощущения в месте укола, иногда может подняться температура.
Также добровольцы заявляют, что чувствуют слабость, но она со временем проходит. Но чаще всего процесс адаптации проходит спокойно.
Этот препарат разработали в новосибирском научном центре «Вектор», а регистрацию он прошел в октябре 2020 года. В нем есть синтетические аналоги участков вирусных белков, пептиды. Поэтому у людей не должно быть аллергических реакций из-за отсутствия биологических носителей вируса.
Вакцина предназначена для возрастной категории от 18 до 60 лет. Пока еще продолжается тестирование на пожилых людях.
После укола могут подняться температура и появиться болевые ощущения. Но через некоторое время это пройдет, других побочных эффектов замечено не было.
Третью по счету в России вакцину зарегистрировали уже в феврале 2021 года. Она считается цельновирионной инактивированной, простым языком это означает, что она содержит уничтоженный коронавирус SARS-CoV-2. По этой схеме разработано много других известных нам прививок.
Предполагается, что в этом случае организм ознакомится с цельным вирусом, а не его частичкой. Из-за этого препарат должен показывать лучше результаты среди аналогов.
После укола иммунная система получит набор антигенов коронавируса, что позволит произвести полный набор антител.
Стоит отметить, что российские и иностранные препараты от ковида имеют схожие побочные эффекты — повышенная температура, боль в месте укола и слабость. Это происходит не со всех случаях, а причиной является реакция организма на вещество. Но бояться этого не стоит, так как это нормальный процесс.
Однако с осторожностью к этому нужно отнестись людям, у которых есть аллергия. Необходимо проконсультироваться с врачом перед прививкой.
Название вакцина получила в честь компаний-производителей, уже завершилась третья фаза испытаний. Исследования показали, что эффективность составляет 94%.
Этот препарат используют в Евросоюзе, Австралии, Саудовской Аравии, Швейцарии,
Эту вакцину создали в Америке и по составу она напоминает предыдущий препарат. Вместе с этим оказалась и одинаковая эффективность — 94%.
Она проходит стадию исследований, которые должны завершиться в следующем году. При этом организация Moderna первой на планете начала тестировать свою разработку на людях.
Препарат доступен в нескольких государствах, в том числе Норвегии, Исландии, Гренландии.
Это лекарство является британско-шведского производства. Его создали на основе аденовируса шимпанзе, переносящего ген S-белка коронавируса. Ученые уверены, что при отсутствии аденовируса человека риск появления аллергических реакций снизится.
Вакцина стала векторной и имеет свои недостатки. Речь идет о том, что она новая и малоизученная, эту технологию еще не применяли в здравоохранении.
Есть и плюсы перед аналогами — это скорость создания лекарств. Препарат предназначен для стран Евросоюза, но может применять в экстренных случаях в других государствах.
Разработчиком этого препарата является китайская биофармацевтическая компания Sinovac Biotech. При этом результаты эффективности далеко не однозначные. Она варьируется от 50 до 91%, а это намного хуже, чем у аналогов.
Используют это лекарство только в Китае, но разрешено применение в экстренных случаях и в других государствах.
В этом случае препарат создали снова американцы и снова вакцина является векторной. Эффективность оказалась не очень хорошей, разброс составляет от 66 до 72%.
Исследования подтвердили, что от тяжелой формы заболевания коронавирусом препарат выручает на 85%. Добавим, что многие страны продолжают кропотливую работу по созданию лекарств, которое поможет защитить население от коронавируса.
В том числе Россия создает Sputnik Light, который должен обеспечить более оперативный иммунный ответ. Все это поможет справиться с пандемией.
Первоначально во время разработки препарата «Спутник» ученые заявляли, что в период вакцинации принимать алкоголь запрещено, причиной называли побочные эффекты или то, что лекарство может не показать результат. Прививки делают с разницей в 21 день.
Из-за этого медицинские работники призывали добровольцев отказаться от алкоголя на 42 дня. Также людей попросили в целом бросить вредные привычки и отказаться от курения.
Позже выяснилось, что никто соответствующих исследований не проводил, поэтому нет доказательств, что алкоголь может оказать негативное влияние. Следует учитывать, что алкоголь является токсичным, поэтому организм тратит силы, чтобы вывести его.
Вирусологи уверены, что от распития спиртного стоит отказаться до укола. По их словам, уже через несколько суток можно позволить себе бокал вина.
Специалисты уверены, что проблемы могут начаться в том случае, если выпить дозу, которая будет эквивалентна 10 миллилитрам чистого спирта. Тогда возможен сбой в работе внутренних органов.
В остальных случаях, по мнению вирусологов, проблем возникнуть не должно.