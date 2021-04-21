Стоит знать, что заразиться от прививки нельзя, так как в составе нет живого вируса. Так как вакцинация началась сравнительно недавно, то пока невозможно понять, как долго препарат будет защищать от инфекции. Ученые приходят к мнению, что этот период будет достигать от года до нескольких лет.