rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Школьник в Ростовской области пытался продать 30 пакетов с наркотиками

21 апреля 2021, 06:38
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области задержали подростка с крупной партией наркотиков, которые он планировал сбыть, сообщили в региональном УСКР.

В Интернете несовершеннолетний нашел себе подработку, он решил стать наркокурьером. Ему назвали адрес тайника, из которого он забрал запрещенные вещества.

«Всего у подростка оказались 30 пакетиков с наркотиками. На следующий день он попытался сбыть их на автовокзале, но был задержан полицейскими», — сказано в сообщении.

Суд заключил подозреваемого под стражу. Сейчас в рамках возбужденного уголовного дела устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Ранее шестеро подростков решили покататься на иномарке в Новочеркасске и врезались в дерево. Погибли пятеро несовершеннолетних.

Материалы по теме
Преподаватель училища пытался пронести наркотики в колонию в Ростовской областиВ отношении сотрудника наркоконтроля в Ростове возбудили дело за хранение наркотиковФонтан из наркотиков забил из туалета жительницы Ростова
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Житель в Ростовской области умер после укуса кошки
Сегодня, 10:31
В Ростове трехлетний ребенок выжил после падения с шестого этажа
Сегодня, 11:22
«Приятно, что нас слышат»: ростовчане рады отмене масштабных гуляний на Новый год
Сегодня, 11:21
Аэропорт Платов в Ростове подготовили к работе в осенне-зимний период
Сегодня, 11:19
Первые грузовики из Крыма через Мариуполь добрались до Ростовской области
Сегодня, 11:13
Ростов и город Лусака в Замбии могут стать побратимами
Сегодня, 10:58