Школьник в Ростовской области пытался продать 30 пакетов с наркотиками

В Интернете несовершеннолетний нашел себе подработку, он решил стать наркокурьером. Ему назвали адрес тайника, из которого он забрал запрещенные вещества.
«Всего у подростка оказались 30 пакетиков с наркотиками. На следующий день он попытался сбыть их на автовокзале, но был задержан полицейскими», — сказано в сообщении.
Суд заключил подозреваемого под стражу. Сейчас в рамках возбужденного уголовного дела устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее шестеро подростков решили покататься на иномарке в Новочеркасске и врезались в дерево. Погибли пятеро несовершеннолетних.