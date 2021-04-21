В Ростовской области ликвидируют фирму «Донреко», обеспечивавшую водой полрегиона

В тексте определения сказано, что требования кредиторов, которые не были удовлетворены из-за недостаточности конкурсной массы, считаются погашенными. По завершению процедуры конкурсного производства в ЕГРЮЛ будет внесена запись о последующей ликвидации предприятия.
По информации системы СПАРК, ООО «Донская региональная компания» было зарегистрировано в 2011 году. В качестве основного вида деятельности указаны забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Предприятие обеспечивало водоснабжение и водоотведение в Новошахтинске, Зверево, Гуково, Белой Калитве, Красном Сулине, Зернограде и других городах Ростовской области.
Процедура банкротства организации была инициирована в 2015 году по заявлениям нескольких десятков компаний.
Напомним, что в 2020 году было возбуждено уголовное дело в отношении экс-руководителя водоснабжающей организации за растрату материалов на 1,5 миллиона рублей. А годом ранее суд признал незаконными многомиллионные премии топ-менеджерам «Донреко».