В Ростовской области ликвидируют фирму «Донреко», обеспечивавшую водой полрегиона

По информации системы СПАРК, ООО «Донская региональная компания» было зарегистрировано в 2011 году. В качестве основного вида деятельности указаны забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Предприятие обеспечивало водоснабжение и водоотведение в Новошахтинске, Зверево, Гуково, Белой Калитве, Красном Сулине, Зернограде и других городах Ростовской области.