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Posted 22 апреля 2021, 18:56

Published 22 апреля 2021, 18:56

Modified 1 октября, 15:05

Updated 1 октября, 15:05

Минобороны России подарит Ростову землю для новой дороги

22 апреля 2021, 18:56
Минобороны России приняло решение отдать в собственность Ростова-на-Дону участок для строительства дороги, заявил глава департамента имущественно-земельных отношений Александр Безбородых.

Речь идет об участке в Ленинском районе, его площадь достигает семи тысяч квадратных метров. По информации издания Donnews, приказ о передаче подписал замглавы Минобороны РФ.

Участок на улице Курской зарезервировали для муниципальных нужд. Его примут на баланс города на ближайшем заседании Думы.

Уже известно, что проезжая часть появится к садоводческому товариществу «Нефтяник». Ранее Ростов попал в число худших городов области по ситуации с ямами на дорогах.

#Общество#Новости
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