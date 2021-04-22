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Posted 22 апреля 2021, 09:34

Published 22 апреля 2021, 09:34

Modified 1 октября, 14:01

Updated 1 октября, 14:01

После несанкционированного митинга в Ростове арестовали семь человек

22 апреля 2021, 09:34
В Ростове-на-Дону после несанкционированного митинга в поддержку оппозиционера Алексея Навального арестовали семь человек, сообщает РБК со ссылкой на правозащитную организацию «ОВД-Инфо».

При этом, по оценке правозащитников, в общей сложности в городах России силовики задержали 1786 человек.

Ранее сообщалось, что на митинг в центре Ростова вышли порядка 500 человек. Толпа протестующих прошла по улице Пушкинской, скандируя различные лозунги. Организаторы при этом заявили об участии в несанкционированной акции нескольких тысяч человек.

Как отмечает РБК, в МВД число задержанных участников шествия не подтвердили.

#Политика#Новости
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