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Posted 22 апреля 2021, 06:47

Published 22 апреля 2021, 06:47

Modified 18 сентября 2022, 11:43

Updated 18 сентября 2022, 11:43

Управляющая компания в Ростове наживалась на дворниках-невидимках

Управляющая компания в Ростове наживалась на дворниках-невидимках

22 апреля 2021, 06:47
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Бывшего директора компании «Жилищно-коммунальное хозяйство Советского района Ростова-на-Дону» обвинили в крупном мошенничестве и подделке документов, сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие установило, что с 2016 по 2018 годы фигурант подделывал документы о приеме на работу восьмерых сотрудников. Они не выполняли обязанности, но на бумагах все было иначе.

Всего фиктивным работникам начислили 2,6 миллиона рублей зарплат, которые фигурант присвоил себе. В 2017 году он скрыл 10,5 миллиона, которые предназначались для налоговой», — сказано в сообщении.

Теперь все материалы рассмотрит суд. Ранее более 50 тысяч рублей потерял житель Батайска, пытаясь заказать элитную проститутку.

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