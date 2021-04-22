Управляющая компания в Ростове наживалась на дворниках-невидимках

Posted 22 апреля 2021, 06:47
Published 22 апреля 2021, 06:47
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
Следствие установило, что с 2016 по 2018 годы фигурант подделывал документы о приеме на работу восьмерых сотрудников. Они не выполняли обязанности, но на бумагах все было иначе.
Всего фиктивным работникам начислили 2,6 миллиона рублей зарплат, которые фигурант присвоил себе. В 2017 году он скрыл 10,5 миллиона, которые предназначались для налоговой», — сказано в сообщении.
Теперь все материалы рассмотрит суд. Ранее более 50 тысяч рублей потерял житель Батайска, пытаясь заказать элитную проститутку.