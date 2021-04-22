В три раза выросло за год число безработных в Ростовской области

Posted 22 апреля 2021, 10:40
Published 22 апреля 2021, 10:40
Modified 1 октября, 14:31
Updated 1 октября, 14:31
При этом статус безработного имеет 54241 местный житель. За год число официально безработных граждан в регионе выросло в 3,3 раза. Так, в марте 2020 года, до наступления пандемии, на учете в службе занятости стояли 20524 человека, из них статус безработного имели 16396 местных жителя.
При этом, по сравнению с февралем 2021 года, этот показатель сократился на 40,6%. В феврале число официально зарегистрированных безработных достигло 91307 человек, а в январе — 101297.
Ранее сообщалось, что на борьбу с безработицей в Ростовской области направят 4,5 миллиарда рублей в 2021 году.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]