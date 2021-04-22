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Posted 22 апреля 2021, 10:40

Published 22 апреля 2021, 10:40

Modified 1 октября, 14:31

Updated 1 октября, 14:31

В три раза выросло за год число безработных в Ростовской области

В три раза выросло за год число безработных в Ростовской области

22 апреля 2021, 10:40
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области в марте 2021 года было официально зарегистрировано более 59,73 тысячи незанятых граждан, состоящих на учете в государственных учреждениях службы занятости, сообщается на сайте Ростовстата.

При этом статус безработного имеет 54241 местный житель. За год число официально безработных граждан в регионе выросло в 3,3 раза. Так, в марте 2020 года, до наступления пандемии, на учете в службе занятости стояли 20524 человека, из них статус безработного имели 16396 местных жителя.

При этом, по сравнению с февралем 2021 года, этот показатель сократился на 40,6%. В феврале число официально зарегистрированных безработных достигло 91307 человек, а в январе — 101297.

Ранее сообщалось, что на борьбу с безработицей в Ростовской области направят 4,5 миллиарда рублей в 2021 году.

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