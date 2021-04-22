В три раза выросло за год число безработных в Ростовской области

При этом статус безработного имеет 54241 местный житель. За год число официально безработных граждан в регионе выросло в 3,3 раза. Так, в марте 2020 года, до наступления пандемии, на учете в службе занятости стояли 20524 человека, из них статус безработного имели 16396 местных жителя.