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Posted 22 апреля 2021, 11:40

Published 22 апреля 2021, 11:40

Modified 1 октября, 14:19

Updated 1 октября, 14:19

Владелец «Группы Агроком» Саввиди скатился в рейтинге богатейших россиян

22 апреля 2021, 11:40
Бизнесмены Иван Саввиди и Владимир Мельников из Ростовской области оказались в рейтинге самых богатых российских предпринимателей, сообщает Forbes.

Саввиди в этом году оказался на 83 месте, хотя годом ранее был на 61 позиции. Но он продолжает оставаться богатейшим человеком с состоянием 1,7 миллиарда долларов.

Мельников находится на 173 месте, сейчас ему 73 года . У него есть 700 миллионов долларов. Сейчас ему 73 года, он является создателем и владельцем корпорации «Глория Джинс».

Самым богатым бизнесменом признали владельца «Северстали» Алексея Мордашова. Его доход оценили в 29 миллиардов долларов.

Напомним, что средняя зарплата жителей Ростовской области резко выросла в феврале.

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