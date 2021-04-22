Власти Ростова заявили, что не планируют ничего строить напротив РИНХа

Posted 22 апреля 2021, 19:16
Published 22 апреля 2021, 19:16
Modified 1 октября, 15:05
Updated 1 октября, 15:05
Ранее появилась информация, что якобы было разрешено строительство дома на проспекте Ворошиловский. Речь шла о территории рядом с Ростовским государственным экономическим университетом.
В администрации Ростова объяснили, что о строительства речи не идет. А межевание территории касается земли, на которой уже построен дом.
«Проектом не предусматривается размещение объектов капитального строительства или их реконструкция», — уточнили в мэрии.
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