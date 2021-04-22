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Posted 22 апреля 2021, 19:16

Published 22 апреля 2021, 19:16

Modified 1 октября, 15:05

Updated 1 октября, 15:05

Власти Ростова заявили, что не планируют ничего строить напротив РИНХа

22 апреля 2021, 19:16
В Ростове-на-Дону не предполагается строительства многоквартирного дома напротив РИНХа, сообщили в городской администрации.

Ранее появилась информация, что якобы было разрешено строительство дома на проспекте Ворошиловский. Речь шла о территории рядом с Ростовским государственным экономическим университетом.

В администрации Ростова объяснили, что о строительства речи не идет. А межевание территории касается земли, на которой уже построен дом.

«Проектом не предусматривается размещение объектов капитального строительства или их реконструкция», — уточнили в мэрии.

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