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Posted 23 апреля 2021, 19:13

Published 23 апреля 2021, 19:13

Modified 1 октября, 14:02

Updated 1 октября, 14:02

Уголовное дело возбудили в Шахтах из-за отравления 63 детей в детсаду

23 апреля 2021, 19:13
В Ростовской области правоохранительные органы инициировали уголовное дело из-за отравления 63 воспитанников в одном из дошкольных учреждений в Шахтах, сообщили в СКР по региону.

Ранее сообщалось, что 21 апреля в Шахтах произошло массовое отравление детей от полутора до семи лет. Воспитанники детского сада почувствовали недомогание после обеда. У детей поднялась температура, появилась тошнота, диарея и рвота. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.

«Следствием проведен осмотр места происшествия с участием сотрудника Роспотребнадзора, изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых помещений. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.

Работу детского сада приостановили.

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