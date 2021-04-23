Уголовное дело возбудили в Шахтах из-за отравления 63 детей в детсаду

Posted 23 апреля 2021, 19:13
Published 23 апреля 2021, 19:13
Modified 1 октября, 14:02
Updated 1 октября, 14:02
Ранее сообщалось, что 21 апреля в Шахтах произошло массовое отравление детей от полутора до семи лет. Воспитанники детского сада почувствовали недомогание после обеда. У детей поднялась температура, появилась тошнота, диарея и рвота. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.
«Следствием проведен осмотр места происшествия с участием сотрудника Роспотребнадзора, изъяты пробы пищевой продукции, произведены смывы столовых помещений. Проводятся иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сказано в сообщении.
Работу детского сада приостановили.
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