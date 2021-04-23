Уголовное дело возбудили в Шахтах из-за отравления 63 детей в детсаду

Ранее сообщалось, что 21 апреля в Шахтах произошло массовое отравление детей от полутора до семи лет. Воспитанники детского сада почувствовали недомогание после обеда. У детей поднялась температура, появилась тошнота, диарея и рвота. Сейчас их здоровью ничего не угрожает.