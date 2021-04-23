В поликлинике на Северном в Ростове появился томограф за 40 млн рублей

Posted 23 апреля 2021, 13:28
Published 23 апреля 2021, 13:28
Modified 1 октября, 15:22
Updated 1 октября, 15:22
Стоимость нового оборудования составила 40 миллионов рублей. Томограф можно использовать для проведения высокоточных исследований. Деньги за приобретение аппарата были выделены из бюджета города.
Благодаря новому томографу поликлиника сможет расширить перечень исследований при малых дозах лучевой нагрузки: от скрининга рака легких до ангиографии.
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