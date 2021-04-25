Больше десятка грузовиков заметили на границе Украины с Ростовской областью

Передвижение грузовиков замечено в пункте пропуска на границе с Ростовской областью недалеко от населенного пункта Успенка. В течение 35 минут наблюдатели видели, что в Украину въехали 15 автомобилей, на 11 из которых имелась табличка «ДНР», 14 тентованных грузовиков. На восьми из грузовиков также было указано — «ДНР». Кроме того, границу пересекли два микроавтобуса, в них находились восемь пассажиров.