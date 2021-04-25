В Ростовской области назвали города с новыми заболевшими коронавирусом

Posted 25 апреля 2021, 08:25
Published 25 апреля 2021, 08:25
Modified 1 октября, 15:38
Updated 1 октября, 15:38
Заболели 235 человек в Ростове, Таганроге, Азове, Гуково и Шахтах. Подтверждены случаи в Азовском, Белокалитвинском, Зерноградском, Константиновском районах.
Остаются на лечении в ковидных госпиталях более 1,9 тысячи пациентов. Вакцинацию от коронавируса прошли свыше 3,4 тысячи человек.
Всего в области подтвердили 86810 случаев заболевания, вылечились 77716 граждан. Скончались из-за инфекции более четырех тысяч жителей региона.
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