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Posted 25 апреля 2021, 08:25

Published 25 апреля 2021, 08:25

Modified 1 октября, 15:38

Updated 1 октября, 15:38

В Ростовской области назвали города с новыми заболевшими коронавирусом

25 апреля 2021, 08:25
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области коронавирус за последние сутки подтвердили в 43 городах и районах, сообщили в правительстве региона.

Заболели 235 человек в Ростове, Таганроге, Азове, Гуково и Шахтах. Подтверждены случаи в Азовском, Белокалитвинском, Зерноградском, Константиновском районах.

Остаются на лечении в ковидных госпиталях более 1,9 тысячи пациентов. Вакцинацию от коронавируса прошли свыше 3,4 тысячи человек.

Всего в области подтвердили 86810 случаев заболевания, вылечились 77716 граждан. Скончались из-за инфекции более четырех тысяч жителей региона.

Ранее пункт вакцинации от коронавируса заработал на вокзале «Ростов-Главный».

#Общество#Коронавирус#Новости
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