Главу Аксайского района Виталия Борзенко не выпустили из СИЗО

Posted 26 апреля 2021, 09:12
Published 26 апреля 2021, 09:12
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Изначально решение об аресте принял Ленинский районный суд. Адвокаты Борзенко подали апелляционную жалобу, но удовлетворена она не была.
Напомним, что глава района находится в СИЗО с 13 апреля. Теперь он сможет выйти только в июне.
Задержан чиновник был в Кисловодске во время отдыха. Следствие уверено, что вместе с коммерсантами он отчуждал муниципальную землю и сдавал в аренду. Доход от этой деятельности мог превысить 500 миллионов рублей.