rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 26 апреля 2021, 09:12

Published 26 апреля 2021, 09:12

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Главу Аксайского района Виталия Борзенко не выпустили из СИЗО

26 апреля 2021, 09:12
Суд оставил в силе решение об аресте главы администрации Аксайского района Виталия Борзенко, подозреваемого в совершении нескольких преступлений, сообщили в Ростовском областном суде.

Изначально решение об аресте принял Ленинский районный суд. Адвокаты Борзенко подали апелляционную жалобу, но удовлетворена она не была.

Напомним, что глава района находится в СИЗО с 13 апреля. Теперь он сможет выйти только в июне.

Задержан чиновник был в Кисловодске во время отдыха. Следствие уверено, что вместе с коммерсантами он отчуждал муниципальную землю и сдавал в аренду. Доход от этой деятельности мог превысить 500 миллионов рублей.

#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика