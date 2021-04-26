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Posted 26 апреля 2021, 08:49

Published 26 апреля 2021, 08:49

Modified 1 октября 2024, 15:24

Updated 1 октября 2024, 15:24

Коронавирус беспрепятственно распространяется по 41 территории Ростовской области

26 апреля 2021, 08:49
Сюжет
Коронавирус
В 41 городе и районе Ростовской области за сутки подтвердили 234 случая заболевания коронавирусом, сообщили в правительстве региона.

Заболевшие есть в Ростове, Зверево, Гуково, Таганроге. Заразились жители Каменского, Орловского, Тарасовского, Цимлянского районов.

В области с начала пандемии подтвердили более 87 тысяч случаев коронавируса. Победили болезнь почти 78 тысяч пациентов, скончались 4 тысячи зараженных.

На лечении в больницах находятся 1969 граждан. Вакцинацию против коронавируса прошли 289 тысяч человек.

Ранее в Ростове рассказали, где можно сделать прививку вакциной «ЭпиВакКорона».

#Общество#Коронавирус#Новости
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