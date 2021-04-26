Коронавирус беспрепятственно распространяется по 41 территории Ростовской области

Posted 26 апреля 2021, 08:49
Published 26 апреля 2021, 08:49
Modified 1 октября 2024, 15:24
Updated 1 октября 2024, 15:24
Заболевшие есть в Ростове, Зверево, Гуково, Таганроге. Заразились жители Каменского, Орловского, Тарасовского, Цимлянского районов.
В области с начала пандемии подтвердили более 87 тысяч случаев коронавируса. Победили болезнь почти 78 тысяч пациентов, скончались 4 тысячи зараженных.
На лечении в больницах находятся 1969 граждан. Вакцинацию против коронавируса прошли 289 тысяч человек.