Россиянам рассказали о доступных тестах на COVID-19

Как пишут «Новые известия», кроме этого в апреле в РФ было запущено новое исследование — количественный тест для выявления антигена SARS-CoV-2 в мазке из носо- и ротоглотки. Он выполняется за один день и обнаруживает возбудителя прямо в биологическом материале человека. При положительном результате это означает, что пациент болен и может заразить других. Отрицательный результат свидетельствует о том, что антигена SARS-CoV-2 нет или его очень мало.