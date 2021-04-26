Россиянам рассказали о доступных тестах на COVID-19

Posted 26 апреля 2021, 14:55
Published 26 апреля 2021, 14:55
Modified 18 сентября 2022, 11:43
Updated 18 сентября 2022, 11:43
В первую очередь жители страны могут сдать тесты на рибонуклеиновую кислоту (РНК), которые помогут выявить текущую инфекцию. Для этого медики возьмут мазок со слизистой носа или рта, результаты будут готовы в течение одного-двух дней. Сдавать этот тест можно через неделю после контакта с заразившимся или появления первых симптомов болезни.
Как пишут «Новые известия», кроме этого в апреле в РФ было запущено новое исследование — количественный тест для выявления антигена SARS-CoV-2 в мазке из носо- и ротоглотки. Он выполняется за один день и обнаруживает возбудителя прямо в биологическом материале человека. При положительном результате это означает, что пациент болен и может заразить других. Отрицательный результат свидетельствует о том, что антигена SARS-CoV-2 нет или его очень мало.
Как отметила руководитель отдела медицинского маркетинга группы компаний «Инвитро» Татьяна Панкратова, количественные антигенные тесты являются более информативными, чем ПЦР-исследование. Она отметила, что ПЦР-тесты могут показывать положительный результат, даже если человек уже перенес коронавирус. «Это обусловлено тем, что результаты высокочувствительных ПЦР-тестов способны выявлять фрагменты вирусной РНК в небольших концентрациях, что не всегда говорит о том, что обследуемый заразен», — объяснила Панкратова.
Кроме экспресс-тестов на IgM + IgG, которые выполняются за 15 минут, жителям РФ доступны качественные тесты на антитела: IgM, IgG к нуклеокапсидному белку и исследование на IgG к спайковому белку (качественный и количественный).
Эксперты советуют проводить тест на IgG к спайковому белку как до, так и после получения вакцины «Спутник V».
«Этот тест требуется, чтобы уточнить коронавирусную инфекцию и ее осложнения в дополнение к ПЦР-тестам», — пояснил Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главврач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь». Еще тест позволяет выявлять наличие специфических антител к SARS-CoV-2 после перенесенной болезни», — добавил он.
Сейчас в любом офисе «Инвитро» такой тест выполняется в течение двух дней без учета даты взятия биоматериала. В Москве такое исследование стоит 1290 рублей.
Указывается, что у 32,5% людей, прошедших тестирование в «Инвитро», выявили антитела к SARS-CoV-2. Как отмечают эксперты, это говорит о повышении коллективного иммунитета.