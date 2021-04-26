Вторые сутки в Ростовской области не фиксируют смерти от коронавируса

Posted 26 апреля 2021, 08:49
Published 26 апреля 2021, 08:49
Modified 1 октября, 14:59
Updated 1 октября, 14:59
Напомним, что за весь период коронавирус убил 4004 заболевших в Ростовской области. Доля летальных исходов превысила 4,6%. Всего же инфекцией заразились 87044 человека, а выздоровели 77919 пациента.
В госпиталях в настоящее время проходит лечение 1969 инфицированных.
Прививки от коронавирусной инфекции сделали 289292 местных жителя, а полную вакцинацию прошли 147101 человека.
Ранее стало известно, что пункт вакцинации против коронавируса открыли в кафедральном соборе на Соборной площади Ростова-на-Дону.
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