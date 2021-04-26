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Posted 26 апреля 2021, 08:49

Published 26 апреля 2021, 08:49

Modified 1 октября, 14:59

Updated 1 октября, 14:59

Вторые сутки в Ростовской области не фиксируют смерти от коронавируса

26 апреля 2021, 08:49
Сюжет
Коронавирус
В Ростовской области за 48 часов не было зафиксировано ни одного случая смертельного исхода среди ковид-инфицированных, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Напомним, что за весь период коронавирус убил 4004 заболевших в Ростовской области. Доля летальных исходов превысила 4,6%. Всего же инфекцией заразились 87044 человека, а выздоровели 77919 пациента.

В госпиталях в настоящее время проходит лечение 1969 инфицированных.

Прививки от коронавирусной инфекции сделали 289292 местных жителя, а полную вакцинацию прошли 147101 человека.

Ранее стало известно, что пункт вакцинации против коронавируса открыли в кафедральном соборе на Соборной площади Ростова-на-Дону.

#Общество#Коронавирус#Новости
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