Вторые сутки в Ростовской области не фиксируют смерти от коронавируса

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В Ростовской области за 48 часов не было зафиксировано ни одного случая смертельного исхода среди ковид-инфицированных, говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Напомним, что за весь период коронавирус убил 4004 заболевших в Ростовской области. Доля летальных исходов превысила 4,6%. Всего же инфекцией заразились 87044 человека, а выздоровели 77919 пациента. В госпиталях в настоящее время проходит лечение 1969 инфицированных. Прививки от коронавирусной инфекции сделали 289292 местных жителя, а полную вакцинацию прошли 147101 человека. Ранее стало известно, что пункт вакцинации против коронавируса открыли в кафедральном соборе на Соборной площади Ростова-на-Дону.